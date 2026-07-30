La Catedral de San Juan será el escenario donde se realizará el último adiós a las víctimas del trágico accidente aéreo ocurrido en el Parque Provincial Ischigualasto. La información fue confirmada este jueves por el secretario de Seguridad de la provincia, Enrique Delgado, quien indicó que allí se velarán los restos de las personas fallecidas una vez que concluyan las actuaciones judiciales.

Los cuerpos de las víctimas ya llegaron a la Morgue Judicial de Rivadavia, donde quedaron a disposición de la Justicia Federal para la realización de las autopsias correspondientes. Estas pericias forman parte de la investigación que busca determinar las causas del accidente del helicóptero Bell 412 ocurrido el miércoles en Valle Fértil.

Tras cumplir con ese procedimiento, los restos serán entregados a sus familiares y trasladados a la Catedral, donde se llevará a cabo el velatorio. Delgado explicó que el Gobierno provincial dispuso ese lugar para que familiares, amigos, compañeros de trabajo y la comunidad puedan despedir a las víctimas de una de las mayores tragedias aéreas registradas en la provincia.

Si bien el sitio para la ceremonia ya fue definido, todavía no se confirmó el horario de inicio del velatorio, ya que dependerá de la finalización de las autopsias y de la posterior entrega de los cuerpos por parte de la Justicia.

La tragedia dejó siete víctimas fatales. Entre ellas se encuentran el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; y el segundo jefe de Bomberos, Jorge Carbajal. También perdieron la vida el piloto Matías Valenzuela y los brigadistas nacionales Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Mientras tanto, la Justicia Federal continúa con la investigación para establecer qué provocó la caída de la aeronave en una quebrada del Parque Provincial Ischigualasto. En paralelo, el Gobierno de San Juan mantiene vigente el duelo provincial por tres días decretado por el gobernador Marcelo Orrego, con banderas a media asta y la suspensión de los actos oficiales.

Con la llegada de los cuerpos a la Morgue Judicial y la confirmación del secretario de Seguridad, la provincia comienza a preparar el último adiós a las siete víctimas, que tendrá lugar en la Catedral de San Juan una vez concluidas las actuaciones judiciales.