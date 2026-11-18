El estado de salud de Norberto Marcos genera profunda preocupación en el ambiente artístico tras confirmarse que el reconocido productor teatral deberá pasar por el quirófano. A exactamente una semana de haber sido ingresado en el Sanatorio de la Trinidad, trascendió este martes 17 de noviembre que la expareja de Fátima Florez será sometida a una intervención quirúrgica de urgencia en uno de sus pulmones.

La noticia fue dada a conocer por Adrián Pallares durante la emisión del programa Intrusos, donde brindó detalles sobre la delicada situación que atraviesa el empresario. “Tenemos un último momento. Hace días que venimos siguiendo el tema de Norberto Marcos, la expareja de Fátima Florez, y hay noticias que no son tan alentadoras. Mañana será operado de urgencia de uno de sus pulmones”, relató el conductor al aire.

Asimismo, el periodista vinculó este complejo cuadro clínico con el conflicto legal y sentimental que el productor mantiene actualmente con la humorista. “Esta aparente reconciliación con Fátima y división de bienes, después se dijo que Fátima no estaría del todo dispuesta a hacer esta división lo que habría provocado una situación emocional fuerte de Norberto, que fue internado otra vez en la clínica de la Trinidad”, concluyó Pallares respecto al origen de la recaída.

Por otra parte, la periodista Nancy Duré aportó información precisa sobre el diagnóstico médico y la evolución del paciente en el ciclo televisivo de ElTrece. "El viernes contábamos que él estaba internado en La Trinidad de Palermo. No se sabía qué era lo que tenía. Ayer a la tarde me llegó un mensaje desde el teléfono de Norberto, su sobrina Sofía me contestó por él y me dijo que lo pasaron a terapia intensiva, que estaba con una neumonía y que el sábado había estado muy mal con fiebre alta", explicó la panelista.

Finalmente, la comunicadora aclaró cómo se produjo el contacto con el entorno familiar del empresario teatral mientras permanece bajo estrictos cuidados médicos en terapia intensiva. "Ella se comunicó conmigo por pedido de Norberto, que vio mis mensajes y me quiso contestar", cerró Nancy Duré sobre el presente de Norberto Marcos en la clínica porteña.