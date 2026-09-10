Confirmaron que Scaloni no renueva en Argentina y culpan al Chiqui Tapia

El escenario en la conducción técnica del equipo nacional dio un giro inesperado a muy poco de cerrar el año. Cuando todo indicaba que el proceso continuaría con normalidad, surgieron diferencias marcadas entre la dirigencia encabezada por Claudio Tapia y el entorno del entrenador santafesino. La falta de certezas sobre el proyecto deportivo encendió las alarmas dentro de la estructura institucional.

Las informaciones recientes sostienen que la calma previa mutó en preocupación absoluta. El periodista Gustavo Yarroch explicó en Radio La Red la postura previa de la dirigencia frente a la inacción del DT: "Había optimismo por parte de la conducción de la AFA, en la renovación, pero del lado del técnico ningún tipo de señal".

Pese a que el estratega había asegurado meses atrás que completaría su ciclo hasta diciembre, el panorama actual refleja un estancamiento severo en las conversaciones. La incertidumbre abarca tanto lo presupuestario como los planes a largo plazo.

Al respecto, Yarroch precisó: "La precisión de si es por un tema económico o de proyecto, no la tengo claro. Antes de entrar al aire le cuento a un compañero, 'tengo una fuente que me comenta que está complicada la renovación. Me da un poco de miedo de contarlo, porque es un tema que genera expectativas saber quién seguirá siendo el técnico de Argentina el año que viene'".

A las dudas sobre el contrato se suma el posible desarmado del cuerpo técnico. Durante la emisión periodística se abordó la situación de Walter Samuel y las intenciones de dar un paso al costado.

Sin embargo, también causó extrañeza la falta de pronunciamiento público del máximo directivo del fútbol argentino. "Samuel quiere empezar su carrera como entrenador por separado, pero no creo que sea por eso. Es cierto que Samuel quiere lanzarse solo como entrenador. Nos está escuchando alguien de la estructura del entrenador y está sorprendido, el presidente de la AFA es muy activo en las redes sociales, y están sorprendidos que Tapia no haya subido un posteo con eso, cuando siempre lo hace en situaciones semejantes", concluyó el cronista.