El Gobierno argentino confirmó este domingo la muerte de seis ciudadanos argentinos como consecuencia de los terremotos que afectaron a Venezuela, una tragedia que, según los últimos reportes oficiales, dejó alrededor de 1.450 personas fallecidas y más de 3.300 heridos.

La información fue dada a conocer por el canciller Pablo Quirno, quien precisó que el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió 215 solicitudes de asistencia consular de argentinos residentes o afectados por el desastre. Además, indicó que un compatriota permanece hospitalizado y que también se brinda asistencia a un menor de edad que se encuentra sin acompañamiento o en situación de vulnerabilidad.

Frente a la emergencia, el Gobierno nacional dispuso el envío de una misión consular humanitaria a Venezuela para brindar asistencia a la comunidad argentina. El equipo está integrado por dos funcionarios diplomáticos que arribaron al país caribeño el sábado con el objetivo de relevar las necesidades de los ciudadanos argentinos afectados por los sismos.

Entre las tareas asignadas a la misión figuran la documentación de ciudadanos, la colaboración con las familias en la búsqueda de personas desaparecidas, el acompañamiento de los heridos y la asistencia a los familiares de las víctimas fatales. Asimismo, los funcionarios tomaron contacto con adultos mayores que recibían ayuda a través de Cáritas Venezuela para evaluar su situación y coordinar la asistencia necesaria.

El despliegue consular representa un hecho significativo, ya que se produce casi dos años después de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela. La crisis bilateral se originó tras la expulsión del personal diplomático argentino de Caracas, luego de que el Gobierno de Javier Milei denunciara presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024.

En paralelo con la asistencia consular, la Argentina mantiene un operativo humanitario en territorio venezolano. El viernes partió un contingente integrado por 24 brigadistas, entre militares y civiles especializados en emergencias, para colaborar con las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas por el desastre.

El Ministerio de Defensa informó además que en las próximas horas se sumará un segundo equipo conformado por médicos y enfermeros para reforzar la atención sanitaria. A ello se agregará el envío de dos plantas potabilizadoras de agua, actualmente en proceso de preparación por parte de ingenieros argentinos, con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable en las comunidades más golpeadas por los terremotos.

Las autoridades nacionales aseguraron que continuarán monitoreando la situación de los argentinos en Venezuela y mantendrán activos los operativos de asistencia humanitaria mientras persista la emergencia.