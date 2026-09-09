Confirmaron si el novio de Marina Calabró le pidió casamiento a la periodista

Las versiones sobre una propuesta de matrimonio durante una cena romántica quedaron aclaradas por Rolando Barbano y Marina Calabró. Durante una entrevista en Ya fue Todo, del ciclo de Jotax Digital, el periodista relató los detalles del encuentro y de sus intenciones a futuro.

"Salimos a comer, pero no fue la ocasión para la propuesta. No descarto que en el corto plazo haya una", aseguró sobre el evento. El comunicador reconoció las ganas pero advirtió sobre la falta de un plan inmediato. "Hubiese sido un lindo momento ese, pero la verdad es que no estábamos en ese plan", explicó.

Para el comunicador, dar la directiva formal requiere una meta temporal concreta de realización. "Creo que cuando uno pide casamiento tiene que poner fecha en el corto plazo", planteó. No obstante, la realidad de los dos ralentiza los tiempos organizativos de la pareja. "Como todavía nosotros no hemos acomodado la situación y con los hijos… me parece que, si te casás tenés que convivir y Marina vive con su hija y yo con mis hijos", detalló. La estructura actual los mantiene bajo techos independientes. "No tenemos planes de ensamble, entonces estamos viendo", remarcó al manifestar la falta de esquema para unificar las familias.

Dentro de las posibilidades, la opción de no compartir vivienda genera reparos en el periodista. "A mí no me termina de cerrar lo del matrimonio en casas separadas. Sé que ha habido algunas experiencias exitosas, pero no sé", contrapuso. Pese a estas distancias operativas, la relación afectiva se mantiene en un punto firme. "El amor está, el romance y la pasión también, pero hay que pensar el tema práctico", reflexiónó.

Por su parte, Marina Calabró desacreditó los trascendidos del supuesto compromiso en la salida gastronómica. "No sé de donde salió todo eso porque puso palabras sueltas, pero fue por otra cosa", explicó la comunicadora. Pese a las aclaraciones, ratificó el deseo compartido de celebrar una boda a futuro. "Algún día llegará, pero ahora los hijos son chicos y hay temas de logística familiar", admitió sobre las prioridades actuales.

Ante la posibilidad de comunicar una futura boda, la periodista prometió claridad total hacia el público. "Ya se alinearán los planetas, pero no va a ser un anuncio enigmático. Anunciamos o no anunciamos", sintetizó. Del mismo modo, descartó mandatos tradicionales sobre quién debe tomar la iniciativa del compromiso. "Siempre está la cosa de que la mujer le plantea al hombre, pero no. Lo hemos hablado porque está en las ganas de los dos para cuando las lógicas y las organizaciones familiares lo permitan", aseguró.

En sintonía con las inquietudes de su pareja, Calabró expresó sus propias dudas sobre la estructura del vínculo. "Yo siempre creí que uno podía casarse viviendo en casas diferentes, pero ahora pienso: ¿y para qué te casás?", concluyó. Sin fechas fijadas para el altar, la pareja posterga la decisión formal hasta resolver la convivencia y la dinámica con sus respectivos hijos.