La Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) denunció públicamente que la Embajada de los Estados Unidos ejerció presiones y amenazas directas contra sus autoridades para obligarlas a desistir de un convenio de cooperación con la empresa de comunicaciones china Huawei.

El conflicto trascendió luego de que el gerente de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de la entidad, Sergio Fernández Novoa, revelara haber recibido mensajes extorsivos por parte del Agregado de Asuntos Económicos de la Embajada, Andrew Dilts. Según detalló, el diplomático advirtió que el gobierno norteamericano revocaría las visas de ingreso a 18 directivos de la cooperativa si continuaban expandiendo operaciones junto a la compañía asiática.

Contexto

Las presiones comenzaron el pasado 12 de julio a través de comunicaciones vía WhatsApp, donde desde la legación diplomática acusaron a la cooperativa de haber "traspasado los límites" en su vinculación con Huawei. Ante la falta de respuestas institucionales tras una queja formal enviada el 29 de julio, el embajador estadounidense Peter Lamelas reconoció y justificó la injerencia política tildándola de una cuestión de "Seguridad Nacional".

Ante esta situación, el pasado martes 4 de agosto la CALF envió una nota formal al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación exigiendo la intervención del Gobierno nacional. En el documento, la entidad solicitó:

Canalizar formalmente cualquier gestión oficial vinculada a entidades argentinas a través de la Cancillería.

Que el Estado nacional arbitre los medios necesarios ante la embajada norteamericana.

Evaluar el encuadre legal correspondiente frente a los hechos de intromisión denunciados.

El impacto en Vaca Muerta y el trasfondo tecnológico

La revelación pública del incidente se conoció inicialmente a través de las declaraciones del vicepresidente segundo de la CALF y secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, durante una asamblea gremial.

Con casi un siglo de trayectoria, la CALF provee servicios esenciales y conectividad para las empresas que operan en el yacimiento de Vaca Muerta. Su relación con Huawei se consolidó en los últimos meses, profundizándose tras las visitas de delegaciones técnicas al polo tecnológico de Shenzhen en China, epicentro de la disputa geopolítica global por la información.

Injerencia externa

El gerente de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), Sergio Fernández Novoa, mantuvo una conversación telefónica con el Agregado de Asuntos Económicos de la Embajada, Andrew Dilts. Novoa lo calificó de "Patotero", tras recibir la llamada dado que el agregado le transmitió lo siguiente: “Estimado Sergio, espero que se encuentre bien. El motivo de mi solicitud urgente de una llamada es que el gobierno estadounidense está implementando una nueva política que restringe o revoca visas para los directivos que expanden las operaciones de Huawei en Argentina. Mis superiores han manifestado su preocupación por esta iniciativa de Huawei y me han pedido saber si es posible cancelar la iniciativa o si CALF ha traspasado los límites al impulsar el avance estratégico de Huawei en Argentina. ¿Existe una posibilidad de terminar esta iniciativa con Huawei?”, así fue el mensaje recibido.

Fernández Novoa contó que las presiones del diplomático estadounidense Andrew Dilts habían comenzado el domingo 12 de julio a través de su cuenta personal de Whatsapp, con el primer reclamo de una reunión inmediata para discutir sobre los acuerdos de la CALF con Huawei. Luego tuvieron al menos otros tres capítulos que, según dijo, interrumpió tras recibir el mensaje en que la Embajada planteaba la cancelación de los acuerdos y acusaba a la cooperativa de haber “traspasado los límites al impulsar el avance estratégico de Huawei en Argentina”. Nada dice acerca de qué límites traspasó, y quién los fijó.

Aunque el incidente diplomático ocurrió el 12 de julio, la CALF se tomó su tiempo antes de enviar una nota de queja a la Embajada estadounidense (cuyos términos no hacen públicos) el pasado miércoles 29, sin recibir respuesta hasta el cierre de esta nota. El Embajador Peter Lammelas, por el contrario, sí respondió a una entrevista con el diario porteño Clarín, que le concedió un muy generoso espacio para las explicaciones. “Es una cuestión de Seguridad Nacional de los Estados Unidos”, fue el eje de su argumentación y jamás negó la existencia de las presiones y las amenazas.

Repercusiones

El debate público sobre el injerencismo estadounidense estalló tras las declaraciones extraoficiales del vicepresidente Quintriqueo. Recién después el sistema político se puso en marcha con anuncios de presentaciones en la legislatura local y el Congreso nacional. Tampoco hubo pronunciamiento ni comunicación del gobernador neuquino, Rolando Figueroa, aun cuando es público en la provincia que quien entregó el contacto de Fernández Novoa al Gobierno estadounidense fue un ex multiministro de su gestión que actualmente se encuentra al frente de un área descentralizada.

Con casi un siglo de vida, la CALF es tal vez la mayor cooperativa neuquina de servicios públicos como agua potable y electricidad, pero también acceso a internet, servicios de salud, billetera virtual (con Mastercard), asesoramiento para energías renovables domiciliarias y un centro de enseñanza con una docena de cursos de capacitación en oficios. Actualmente desarrolla servicios de conectividad para las empresas de Vaca Muerta.

La relación de la CALF con Huawei es de larga data y se materializa en proyectos conjuntos vinculados a aplicaciones tecnológicas. De hecho, algunos se dinamizaron desde abril pasado cuando una delegación viajó a la ciudad sub-provincia china de Shenzhen para conocer la casa matriz de Huawei y avanzar en las negociaciones con los más altos directivos. Shenzhen es el corazón y el cerebro de toda la industria de vanguardia tecnológica de China y donde poseen sus sedes centrales las corporaciones que disputan con Washington la hegemonía de la información.