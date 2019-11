Confusión en torno al resultado electoral en el balotaje presidencial de Uruguay

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

En un clima de confusión general y con los simpatizantes de los dos partidos celebrando en las calles, dos encuestadoras dieron ganador del balotaje presidencial de hoy en Uruguay al nacionalista Luis Lacalle Pou sobre el oficialista Daniel Martínez del Frente Amplio (FA), mientras que otros dos centros de estudios demóscopicos hablaban de paridad y no divulgaron vencedor.



La Corte Electoral anunció que entre las 23 y las 23.30 (misma hora en la Argentina) brindará un resultado oficial y que a esa hora tendrá escrutado el 90% de los votos.



Tras la primera vuelta del 27 de octubre se esperaba que este balotaje sea el más reñido de la historia.



No obstante, en las últimas encuestas conocidas en la semana daban al nacionalista Lacalle Pou como ganador de la segunda vuelta por una diferencia de entre ocho y cinco puntos porcentuales.



Pero dos horas después del cierre del comicio las consultoras reflejaron desconcierto y diferencias en sus proyecciones de escrutinio.



Dos encuestadoras, Cifra y Opción, dieron como ganador al opositor Lacalle Pou, mientras que otras dos, Factum y Equipos, no divulgaron ganador, y hablaron de un virtual empate técnico.



De su lado, fuentes consultadas por Télam -que solicitaron anonimato- del oficialista FA, que en los próximos minutos brindará una rueda de prensa, confiaron que sus números los dan ganadores por un punto.



Entretanto, los simpatizantes de los dos partidos, tras un momento de zozobra, se encuentran celebrando una posible victoria en las calles, principalmente frente a los búnkers de cada formación política.



La algarabía de los militantes, contrasta con las caras de incertidumbre que pueden verse en los espacios que el Partido Nacional y el FA eligieron para esperar los resultados.