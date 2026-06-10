Confuso episodio en un caso de violencia de género: la víctima terminó denunciada por la Policía

Un confuso episodio ocurrido el lunes por la mañana en Capital derivó en una investigación judicial que involucra un presunto caso de violencia de género, una empleada del Poder Judicial y una denuncia presentada por personal policial que intervino en el procedimiento.

Según trascendió, efectivos acudieron a un domicilio ubicado sobre calle Mitre luego de que una familiar alertara sobre una situación de violencia contra una mujer. La intervención tenía como objetivo asistir a la presunta víctima, quien habría presentado lesiones provocadas por un supuesto ataque de su pareja.

Sin embargo, durante el procedimiento se produjo un episodio que generó versiones contrapuestas. De acuerdo con fuentes vinculadas a la fuerza de seguridad, la mujer habría reaccionado de manera violenta contra los policías que llegaron al lugar y los habría golpeado.

A raíz de esa situación, los efectivos radicaron una denuncia por lesiones, daño y desobediencia a la autoridad contra la joven, quien se desempeña como empleada judicial en una Unidad Fiscal de Investigación del Ministerio Público.

La causa quedó bajo intervención de la Justicia de Flagrancia para determinar las circunstancias del hecho y establecer qué ocurrió durante el operativo.

Dos versiones sobre la intervención policial

Mientras desde sectores vinculados a la Policía sostuvieron que los efectivos fueron atacados durante la asistencia, otra versión cuestionó el abordaje del caso y planteó que pudo haberse perdido la perspectiva de género en la intervención.

Según esa postura, la mujer habría sido la víctima inicial de una agresión por parte de su pareja y, pese a presentar lesiones visibles, habría terminado siendo tratada como responsable del episodio. Incluso se indicó que habría estado esposada durante el procedimiento.

El caso generó cuestionamientos por la forma en que se desarrolló la intervención y ahora la Justicia deberá determinar las responsabilidades en cada uno de los hechos denunciados.

Por el presunto ataque inicial contra la mujer, se abrió una investigación en la UFI CAVIG y la pareja de la denunciante quedó detenida mientras se avanza en la reconstrucción de lo ocurrido.