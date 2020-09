Congelan el incremento de Asignaciones Familiares a estatales sanjuaninos

En medio de la pandemia por el coronavirus y con una economía resentida al máximo, el Gobierno de San Juan decidió, al igual que hizo con el acuerdo salarial de marzo, congelar el incremento en las Asignaciones Familiares de los empleados públicos que, habitualmente, eran actualizadas en el mes de septiembre.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la ministra de Hacienda y Finanzas, Marisa López, reconoció que hoy el tema no está en estudio y aclaró también que en la actualidad es todo un esfuerzo cumplir con el pago, en tiempo y forma, de los salarios a estatales.

Las Asignaciones Familiares, que en San Juan perciben 10.000 agentes de los 42.000 que hay y beneficia a más de 18.000 niños, son una ayuda económica que brinda el Gobierno a sus empleados con la intención de que puedan cumplir con parte de los gastos que se necesitan para el acceso a la educación, alimentación, vestimenta y salud de sus hijos menores de edad.

Vale recordar que durante el 2019 tuvieron un aumento del 40%, al igual que el sueldo. De esta manera quienes tienen un salario hasta $20.130 reciben por hijo $1.804,60; de $20.130,01 a $29.280 cobran $1.197; de $29.280,01 a $40.260 tienen una asignación de $716,80 y los sueldos superiores a $40.260,01 obtienen $425,60. Teniendo en cuenta la escala anterior de los salarios, aquellos empleados que tienen hijos con discapacidad cobran de asignación $6.157,20, $4.354 y $2.715,80 respectivamente. Otra de los ítems que incluye el pago de Asignaciones Familiares es el Nacimiento y el Casamiento, bajo estos conceptos el estatal percibe $3.297 por el primero y $4.580 por el segundo.

Marisa López, ministra de Hacienda y Finanzas de San Juan, foto San Juan Gobierno.

“Hoy el aumento de las Asignaciones Familiares no está en estudio. Lógicamente, si bien nosotros hemos tomado medidas de contención del gasto, estamos atravesando un año atípico. Hay gremios que han planteado una actualización, pero en este marco donde estamos tratando de sostener el pago de los salarios en tiempo y forma, con una actividad económica resentida, el esfuerzo que estamos haciendo es muy importante”, explicó López.

La dueña de los números en San Juan contó que todavía la proyección en cuento a la llegada de fondos de la Coparticipación Federal de Impuestos sigue siendo negativa para la provincia, ya que se encuentra en el orden del 13% menos de lo esperado.

Tomando en cuenta esto es muy probable que los estatales sanjuaninos no reciban una actualización de sus haberes hasta el año próximo, ya que hoy nada indica que la recaudación vaya camino a recuperar niveles de crecimiento.

Sólo una parte del aumento

Previo a la pandemia, en el mes de marzo, los representantes sindicales de los estatales acordaron con el Gobierno sanjuanino un aumento de haberes dividido en tres etapas: 5,5% a partir de ese mismo mes; 3,5% desde mayo y 4,5% más con el sueldo de julio. La primera actualización se aplicó antes de la crisis sanitaria mundial, pero los otros dos quedaron congelados hasta tanto la situación económica mejore, algo que por ahora no sucede.

Consultado hace un par de semanas sobre el tema, el gobernador Uñac fue tajante al decir que "no hay casi ninguna posibilidad. No quiero generar expectativas que no podamos cumplir" y sentenció que "en Argentina no se habla de aumento y si nosotros lo hacemos, me parece que vamos a estar tocando una música que nadie la puede entender en el país".