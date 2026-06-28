En una noche cargada de dramatismo en el Mercedes-Benz Stadium, la Selección de la República Democrática del Congo logró una épica victoria por 3 a 1 ante Uzbekistán en el cierre del Grupo K del Mundial 2026. Con este resultado, el conjunto africano consiguió una histórica clasificación a la siguiente fase como uno de los mejores terceros, desatando la euforia de sus hinchas.

El partido comenzó cuesta arriba para los Leopardos. Apenas a los 9 minutos, Eldor Shomurodov sorprendió con una gran definición que venció al arquero Lionel Mpasi y puso en ventaja a Uzbekistán. El equipo asiático, dirigido por Fabio Cannavaro, parecía encaminar el encuentro con un golpe temprano.

Pese al impacto, el Congo reaccionó y comenzó a buscar el empate con insistencia. Incluso llegó a convertir a través de Nathanaël Mbuku tras una buena jugada colectiva, pero el VAR anuló el tanto por una infracción previa, manteniendo la ventaja mínima para los uzbekos hasta el descanso.

En el complemento llegó la remontada africana. A los 66 minutos, Yoane Wissa fue derribado dentro del área y el árbitro sancionó penal. El propio Wissa se hizo cargo de la ejecución y, con total frialdad, estableció el 1-1.

El empate cambió por completo el desarrollo del encuentro. Con el envión anímico a su favor, el Congo fue por más y encontró el segundo gol a los 78 minutos gracias a Fiston Mayele, quien aprovechó una jugada en el área para poner el 2-1 y desatar la locura en las tribunas.

Ya en tiempo de descuento, cuando Uzbekistán intentaba desesperadamente llegar al empate, apareció nuevamente Wissa para sellar su doblete y el 3-1 definitivo tras una rápida contra que liquidó el partido.

Con esta victoria, la República Democrática del Congo finalizó en el tercer puesto del Grupo K y logró meterse en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Allí enfrentará un desafío mayúsculo ante Inglaterra. Por su parte, Uzbekistán cerró su primera participación mundialista en el cuarto lugar del grupo, despedido del torneo pero con una experiencia histórica en su debut en la Copa del Mundo.