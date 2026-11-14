El Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) firmaron un convenio de colaboración para desarrollar investigaciones y ensayos experimentales sobre los minerales de la provincia, con especial atención en los recursos cupríferos (de cobre). El acuerdo busca vincular la investigación científica con el desarrollo de la actividad minera y con las tareas de fiscalización que realiza la Provincia.

El trabajo estará a cargo de la Dirección de Minería y del Laboratorio de Metalurgia Extractiva y Síntesis de Materiales (MesiMAT), que pertenece al Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas (ICB) del Conicet. Según explicó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, el acuerdo permite consolidar una relación de cooperación y avanzar en el fortalecimiento de la infraestructura científica de la Dirección de Minería, que cuenta con su propio laboratorio y una planta piloto que están siendo reconstruidos y equipados.

"Tenemos que desarrollar la investigación y aplicarla a algo tan importante para los mendocinos como es la industria minera, bajo los más altos y rigurosos estándares científicos", afirmó Latorre.

Qué se va a investigar

El convenio contempla el desarrollo de investigaciones sobre cuatro procesos fundamentales para el tratamiento de minerales. Para entender de qué se trata, se pueden describir de la siguiente manera:

Molienda: Es el proceso de reducir el tamaño de las rocas hasta convertirlas en partículas finas (como arena) para liberar los metales que contienen.

Separación gravimétrica: Es una técnica que aprovecha las diferencias de peso (densidad) entre los minerales para separarlos. Al mover el material en mesas vibratorias, los metales más pesados quedan en un lado y la roca estéril en otro.

Flotación: Es uno de los métodos más usados en la industria del cobre. Consiste en mezclar el mineral molido con agua y sustancias químicas, y luego inyectar aire para crear burbujas. Los minerales de cobre se adhieren a las burbujas y suben a la superficie, donde son recolectados, separándose de la roca que no sirve.

Caracterización físico-química: Es el análisis detallado para identificar qué minerales hay en la muestra y cuáles son sus propiedades.

El Conicet aportará recursos humanos especializados, instalaciones y equipamiento científico, mientras que el Ministerio proporcionará espacio físico e insumos. Los resultados se documentarán en informes técnicos conjuntos.

Formación y control ambiental

El acuerdo también tiene un fuerte componente de formación y control. La ministra Latorre destacó que estas instalaciones permitirán fortalecer la formación de futuros trabajadores (de la secundaria y los institutos terciarios) y las capacidades técnicas de los organismos provinciales.

"Queremos que sirvan para el aprendizaje de quienes se forman... pero también para que nuestros técnicos y policías mineros puedan validar y estudiar lo que se recoge en cada una de las inspecciones ambientales que realiza la Policía Ambiental Minera", detalló la funcionaria.

Por su parte, la directora del CCT Conicet Mendoza, Andrea Pattini, destacó la importancia de la transferencia de conocimientos al territorio. "Es muy importante lograr la transferencia de la ciencia y la tecnología. Esta es una más de nuestras 176 vinculaciones concretas con organismos públicos de la provincia de Mendoza en los últimos dos años", sostuvo.

El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años y busca consolidar las capacidades locales de investigación y desarrollo en metalurgia extractiva.