El mapa del fútbol sudamericano empieza a trazarse este jueves 23 de abril en Quito, Ecuador. Allí, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, encabezará un congreso clave donde el plato fuerte será definir el destino de la Copa América 2028. Entre las opciones que se manejan, San Juan aparece con fuerza como una de las sedes elegidas si el torneo regresa a la Argentina.

Aunque Estados Unidos corre con ventaja como principal candidato, en los pasillos de Luque suena cada vez más fuerte la propuesta de una organización conjunta entre Argentina, Uruguay y Paraguay. Esta opción busca servir como antesala perfecta para que la región tome ritmo de cara a lo que será la Copa del Mundo 2030.

El Bicentenario en la lista de elite

En caso de que prospere la candidatura rioplatense, la Conmebol ya tiene en carpeta los estadios que estarían a la altura del evento. En esa lista de escenarios nacionales, el Estadio San Juan del Bicentenario ocupa un lugar de privilegio, compartiendo cartel con colosos como el Monumental de River, el Mario Kempes de Córdoba y el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

La experiencia de San Juan albergando partidos de Eliminatorias y torneos internacionales juveniles le da un plus de confianza a la provincia, que ya sabe lo que es recibir a las grandes estrellas del continente.

Los competidores por la sede

La decisión no será sencilla. Estados Unidos quiere repetir el éxito de la edición 2024, donde Argentina se coronó campeón, y ofrece la ventaja de su infraestructura moderna. Por otro lado, Ecuador también presentó su propuesta con ocho ciudades, aunque hoy corre desde atrás en la consideración de los dirigentes.

Un punto que se tratará en el congreso es la coincidencia del calendario con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Sin embargo, la Conmebol entiende que no habría problemas de superposición, ya que la Copa América podría jugarse en la zona Este estadounidense o, de ganar la opción argentina, en nuestro propio huso horario sin conflictos.

Consenso en marcha

Si bien no se espera que este jueves se anuncie la sede definitiva, el Congreso de Quito será fundamental para encaminar los votos. Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, la Conmebol necesita dejar sellado cuanto antes dónde se jugará su máximo trofeo. Para los sanjuaninos, la ilusión está en marcha: el sueño de ver nuevamente a la Scaloneta en Pocito por los puntos grandes está más vivo que nunca.