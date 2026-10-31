La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó un cambio de horario para la final de la Copa Sudamericana 2026, que disputarán Boca Juniors y Atlético Mineiro el próximo sábado 21 de noviembre en Colombia. El encuentro, que inicialmente estaba programado para las 19 de Argentina, comenzará finalmente a las 20, una hora más tarde de lo previsto.

La definición se llevará a cabo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, donde ambos equipos buscarán quedarse con el título continental. La modificación fue anunciada por el organismo sudamericano y responde a las altas temperaturas que suelen registrarse durante la tarde en la ciudad colombiana.

En principio, el partido debía comenzar a las 17, hora local de Colombia. Sin embargo, Conmebol decidió trasladarlo a las 18 para reducir la exposición de los futbolistas y los espectadores al intenso calor.

La medida busca mejorar las condiciones en las que se disputará el encuentro, especialmente por las características climáticas de Barranquilla, donde las temperaturas elevadas y la humedad pueden representar una dificultad adicional para los protagonistas.

Cómo sigue la venta de entradas para la final

Mientras Boca y Atlético Mineiro se preparan para la definición, la expectativa de los hinchas también se refleja en la venta de localidades para asistir al partido.

La primera etapa de comercialización estuvo destinada a residentes colombianos y se agotó rápidamente. Posteriormente, Conmebol habilitó una nueva instancia para adquirir entradas de categoría 2, correspondientes a la tribuna oriental del estadio, con un precio de 180 dólares.

Por su parte, los simpatizantes de Boca y Atlético Mineiro tendrán una etapa exclusiva de venta que todavía no cuenta con una fecha confirmada.

Según la distribución prevista, cada club dispondrá de 12.000 entradas populares, con un valor de 90 dólares cada una. Los hinchas del Xeneize ocuparán la tribuna norte del estadio, mientras que los seguidores del conjunto brasileño estarán ubicados en el sector sur.

La comercialización se realizará exclusivamente a través de la plataforma oficial habilitada por Conmebol. Los interesados podrán registrarse previamente para recibir información sobre la apertura de la venta destinada a cada institución.

De esta manera, Boca y Atlético Mineiro ya conocen el horario definitivo de una final que genera una enorme expectativa entre sus hinchas y que tendrá como escenario a Barranquilla el próximo 21 de noviembre.