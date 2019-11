Conmebol confirmó el sorteo de Eliminatorias a Qatar 2022 para diciembre

La Conmebol confirmó hoy que el sorteo del calendario para las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022 se llevará a cabo el martes 17 de diciembre en su sede de Luque, Paraguay.



El ente sudamericano, a través de un comunicado, indicó que las diez selecciones que la componen tendrán a sus representantes para definir las fechas de las Eliminatorias en busca del pasaje al Mundial de Qatar 2022.



El sorteo se realizará en el salón auditorio de la Conmebol a partir de las 10, hora local.



El Mundial Qatar 2022 se llevará a cabo del 21 de noviembre al 18 de diciembre de ese año.



En principio el sorteo de las eliminatorias iba a realizarse el 3 de diciembre conjuntamente con el de la Copa América que organizarán el año próximo Argentina y Colombia, pero posteriormente y como la mayoría de los componentes de la Conmebol manifestaron su conformidad con la programación preexistente que se utilizó para la clasificación al Mundial de Rusia 2018, se había optado por mantener ese mismo calendario.



Sin embargo en los últimos días algunas asociaciones habían manifestado su desacuerdo con esta posibilidad, que era mayoritaria pero no unánime, y entonces hoy la Conmebol tomó el toro por las astas y decidió conformar un nuevo calendario, cuando las fechas para sostener y llevar adelante el formato anterior ya habían trascendido con lujo de detalles, como por ejemplo que Argentina iba a debutar como local el 26 de marzo.



Su rival en esa ocasión iba a ser Ecuador y no iba a poder estar presente su capitán, lionel Messi, que debe purgar la fecha de suspensión que le aplicó Conmebol por su expulsión en el partido por el tercer puesto de la pasada Copa América de Brasil que Argentina le ganó a Chile por 2 a 1.



En ese cotejo Messi tuvo un encontronazo con el chileno Gary Medel y ambos vieron la tarjeta roja del ecuatoriano Roddy Zambrano, recibiendo la misma suspensión, que inicialmente había sido por tres encuentros y luego se redujo a uno para cada uno.



Por lo tanto Sergio Aguero, que ante Uruguay anotó su noveno gol de cabeza de los 42 que anotó en la selección, convirtiéndose en el jugador que más lo hizo por esa vía con la camiseta albiceleste, superando los ocho de Gabriel Batistuta, no tendrá a su compadr4e futbolístico en ese encuentro inaugural ante Ecuador o el que sea que surja del sorteo del 17 de diciembre.