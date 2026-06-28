La fase de grupos del Mundial 2026 dejó un dato estadístico que marca el pulso del torneo: Conmebol fue la confederación más efectiva en términos de rendimiento global, según el balance de resultados de sus selecciones en la primera etapa del certamen.

El conjunto sudamericano registró un saldo de 9 victorias, 6 empates y 3 derrotas, lo que se traduce en una efectividad del 61%, la más alta entre todas las confederaciones participantes. Además, cinco de sus seis representantes lograron avanzar a los dieciseisavos de final, consolidando un rendimiento colectivo destacado.

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay aseguraron su clasificación a la siguiente fase, mientras que Uruguay fue el único equipo de la región que quedó eliminado en la fase inicial. Este desempeño reafirma la competitividad histórica del fútbol sudamericano en la Copa del Mundo.

En comparación, la UEFA alcanzó un 58% de efectividad, aunque con una mayor cantidad de equipos en la fase eliminatoria debido al número de participantes. África también mostró un rendimiento destacado en términos de clasificados, pero con menor regularidad en los resultados globales.

El informe estadístico posiciona a CONMEBOL no solo como protagonista en cantidad de victorias, sino también en consistencia competitiva, en un Mundial que amplió su formato a 48 selecciones y elevó el volumen de partidos en la fase de grupos.

De esta manera, Sudamérica cierra la primera etapa del torneo como la región más eficiente en términos de resultados, manteniendo su histórica presencia entre las potencias del fútbol mundial.