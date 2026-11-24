La Conmebol y la Concacaf confirmaron la extensión de su alianza estratégica para organizar conjuntamente la Copa América 2028 en Estados Unidos. La decisión fue aprobada por los consejos de ambas confederaciones y permitirá darle continuidad a la colaboración establecida en 2023.

El acuerdo contempla la realización de la edición número 49 del torneo continental, que se jugará entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028. La competencia contará con 16 selecciones: diez pertenecientes a la Conmebol y seis representantes de Concacaf.

Más oportunidades para las selecciones

Desde ambas entidades señalaron que la alianza apunta a generar nuevas oportunidades competitivas para sus asociaciones miembro y fortalecer el fútbol en sus respectivas regiones. Además, la participación de equipos de las dos confederaciones permitirá reunir a seleccionados de distintas zonas del continente.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, destacó que el torneo forma parte de la identidad y la historia del fútbol sudamericano. Por su parte, el titular de Concacaf, Víctor Montagliani, señaló que el acuerdo brindará a seis selecciones de su región la posibilidad de competir frente a equipos sudamericanos.

Cómo se definirán los participantes

Los diez seleccionados sudamericanos tendrán su lugar asegurado por pertenecer a la Conmebol. Los seis representantes de Concacaf deberán clasificarse por mérito deportivo mediante la Copa Oro 2027, que se disputará del 17 de junio al 11 de julio.

Las confederaciones todavía deben comunicar los detalles de las ciudades anfitrionas, los estadios y el calendario de partidos. También resta conocer información adicional sobre los mecanismos específicos de clasificación de los equipos de Concacaf.