Una nena de 2 años murió este viernes 4 de septiembre luego de ser atacada por dos perros dogos en una vivienda de barrio Cabildo, en la ciudad de Córdoba. Los animales pertenecían al tío de la víctima y la Justicia investiga las circunstancias en las que ocurrió el trágico episodio.

El ataque se produjo durante la mañana dentro de la propiedad del familiar. Durante el hecho también resultó herida una tía de la pequeña, quien fue mordida por los animales.

Tras el ataque, la nena fue trasladada de urgencia al Hospital Príncipe de Asturias. Llegó en estado crítico y, mientras recibía asistencia, sufrió un paro cardíaco. El personal médico logró reanimarla y estabilizarla para posteriormente derivarla al Hospital de Niños.

Una vez en el segundo centro asistencial, la pequeña ingresó directamente al quirófano debido a la gravedad de las lesiones que había sufrido.

Los profesionales intentaron salvarla y realizaron maniobras de reanimación durante más de una hora. Sin embargo, finalmente se confirmó su fallecimiento durante la tarde de este viernes.

El caso provocó una fuerte conmoción entre quienes participaron del operativo. Incluso los efectivos policiales que intervinieron en el lugar debieron recibir asistencia psicológica luego del procedimiento.

La Justicia investiga el ataque

Luego de confirmarse el fallecimiento, comenzó una investigación destinada a determinar cómo se produjo el ataque y establecer eventuales responsabilidades.

Los dos perros pertenecían al tío de la víctima y se encontraban en la vivienda donde ocurrió el episodio.

El nuevo caso vuelve a generar conmoción en Córdoba debido a que se suma a otros ataques graves de perros registrados durante los últimos meses en la provincia.

Hace menos de un mes, un nene de 3 años murió luego de ser atacado por un perro en la ciudad de Córdoba. Por aquel episodio, la dueña y el cuidador del animal quedaron imputados por homicidio culposo.

El hecho de este viernes también ocurre mientras la Justicia cordobesa lleva adelante un juicio por otro ataque fatal protagonizado por dos dogos. Se trata del caso de Trinidad Ballesteros, la adolescente de 15 años que murió en julio de 2023 después de ser atacada por dos animales que se habían escapado de una vivienda.

Ahora, la Justicia deberá reconstruir las circunstancias que derivaron en la muerte de la pequeña de 2 años y determinar las responsabilidades correspondientes.