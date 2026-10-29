El mundo del espectáculo está de luto por la muerte de Patrick Stewart, el reconocido actor británico que alcanzó fama internacional por interpretar al Profesor Charles Xavier en la saga X-Men y al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek. El artista falleció a los 86 años en su residencia de Los Ángeles, Estados Unidos, luego de atravesar un período de enfermedad.

La noticia fue confirmada este jueves 29 de octubre mediante un comunicado difundido por su familia en las redes sociales. Según detallaron sus seres queridos, Stewart murió el miércoles 28, acompañado por su esposa, Sunny Ozell, y rodeado del afecto de sus familiares y amigos.

En el mensaje, sus allegados revelaron que el actor padecía Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, dos enfermedades neurodegenerativas que afectaron su salud durante sus últimos días.

La familia también compartió detalles de sus últimas horas y destacó que estuvo acompañado por sus afectos más cercanos, en un ambiente de tranquilidad, música y momentos emotivos.

La noticia generó conmoción entre los seguidores de sus películas y series, especialmente entre quienes lo recuerdan por sus interpretaciones en dos de las franquicias de ciencia ficción más importantes de la historia.

Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Inglaterra. Comenzó su carrera artística en el teatro y formó parte de la prestigiosa Royal Shakespeare Company, donde desarrolló una sólida trayectoria antes de alcanzar reconocimiento internacional en el cine y la televisión.

Uno de sus personajes más emblemáticos fue Jean-Luc Picard, capitán de la nave Enterprise en Star Trek: The Next Generation. Su interpretación lo convirtió en una figura central del universo de ciencia ficción y le permitió conquistar a distintas generaciones de espectadores.

Años después, consolidó su popularidad al interpretar al Profesor Charles Xavier, fundador y líder de los mutantes en la saga X-Men. Su participación comenzó con la película estrenada en el año 2000 y continuó en distintas producciones de la franquicia.

Además de su extensa trayectoria artística, Stewart fue reconocido por su compromiso con diferentes causas sociales. Participó en campañas de defensa de los derechos humanos, prevención de la violencia doméstica, apoyo a refugiados y protección de los animales.

Por su contribución al mundo de las artes, recibió el título de caballero del Imperio británico, una de las distinciones más importantes de su país.

En su despedida, la familia destacó la sensibilidad, el talento y la humanidad que caracterizaron su carrera. Su muerte deja un importante legado en la industria del entretenimiento, después de más de seis décadas dedicadas a la actuación.