Italia se encuentra conmocionada por el brutal asesinato de cuatro trabajadores migrantes que fueron quemados vivos dentro de un vehículo en la región de Calabria. El hecho ocurrió en una estación de servicio de la localidad de Amendolara y derivó en la detención de dos ciudadanos paquistaníes señalados como presuntos responsables del ataque.

Según la reconstrucción de los investigadores, siete personas viajaban en una camioneta cuando se produjo el episodio. Las cámaras de seguridad registraron cómo dos hombres descendieron del vehículo, arrojaron líquido inflamable en su interior y bloquearon las puertas para impedir que los ocupantes escaparan antes de prender fuego la unidad. Solo uno de los trabajadores logró sobrevivir al romper una ventanilla y huir de las llamas.

Las víctimas fueron identificadas como tres ciudadanos afganos y un trabajador paquistaní, todos vinculados a tareas rurales en la zona. Los cuerpos fueron encontrados por los bomberos cuando acudieron al lugar para sofocar el incendio.

La rápida actuación policial permitió identificar y detener a los sospechosos pocas horas después del crimen gracias al análisis de las imágenes de videovigilancia. La investigación quedó en manos de la fiscalía local, que intenta determinar el móvil del ataque.

Una de las principales hipótesis apunta a un conflicto laboral. El único sobreviviente declaró que él y sus compañeros reclamaban salarios adeudados y exigían condiciones de trabajo más dignas. Según su testimonio, no percibían remuneraciones desde hacía semanas y eran sometidos a condiciones de explotación.

Las autoridades italianas también investigan posibles vínculos con el denominado "caporalato", un sistema ilegal de intermediación laboral que explota a miles de trabajadores migrantes en el sector agrícola. Organizaciones sindicales y referentes sociales aprovecharon el caso para reclamar mayores controles y medidas urgentes contra estas prácticas.

La conmoción generada por el crimen quedó reflejada en las declaraciones del jefe policial de Cosenza, Antonio Borelli, quien calificó el hecho como de una "crueldad inenarrable" y aseguró que nunca había presenciado un episodio similar en más de tres décadas de servicio.

Mientras avanza la investigación judicial, el caso volvió a poner en debate la situación de vulnerabilidad que enfrentan miles de trabajadores migrantes en distintas regiones de Italia y las condiciones en las que desarrollan tareas temporarias en el sector agrícola.