Un alumno de tercer grado llevó un arma de fuego a una escuela de Córdoba y generó preocupación entre docentes, estudiantes y familias. El episodio ocurrió durante la mañana de este miércoles en la Escuela Alberto Maggi, ubicada en la comuna de San Roque.

La situación fue detectada por una docente, quien advirtió que el estudiante tenía un arma dentro del establecimiento y dio aviso a efectivos de la Policía de Córdoba que se encontraban en las inmediaciones.

Los agentes habían terminado recientemente el denominado Operativo Blanco y acudieron rápidamente al colegio para intervenir y garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa.

La Policía secuestró el arma

Una vez dentro de la escuela, los efectivos realizaron el procedimiento correspondiente y secuestraron un arma marca Safari, calibre .36, que había sido llevada por el alumno.

La rápida intervención permitió controlar la situación sin que se registraran personas heridas ni incidentes dentro del establecimiento.

Tras retirar el arma, los policías realizaron las actuaciones correspondientes y pusieron todo el procedimiento a disposición de la autoridad judicial competente.

Investigan cómo llegó el arma a manos del niño

A partir de ahora, la investigación buscará determinar cómo llegó el arma de fuego a manos del alumno y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al menor a trasladarla hasta la escuela.

Uno de los principales puntos que deberán establecer los investigadores es si el arma pertenecía a algún integrante del entorno familiar del niño y cómo pudo quedar al alcance del menor.

También se intentará determinar si el arma se encontraba en condiciones de ser utilizada al momento de ser llevada al establecimiento educativo.