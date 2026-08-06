El fútbol de Uganda está de luto por la muerte de David Owori, capitán del Sports Club Villa y de la selección nacional, quien falleció a los 27 años después de ser atacado durante un presunto intento de robo en Kampala.

El defensor fue agredido durante la noche del martes cuando se encontraba cerca de su vivienda, en el barrio de Makindye, en la capital ugandesa.

Según informó la Policía local, un grupo de delincuentes habría intentado robarle el teléfono celular y otras pertenencias. Owori se resistió y fue brutalmente golpeado con adoquines hasta quedar inconsciente.

El futbolista fue trasladado de urgencia a un centro de salud cercano y posteriormente derivado a una clínica privada de Kampala. Sin embargo, murió el miércoles como consecuencia de la gravedad de las heridas.

La Policía busca a los responsables

La portavoz de la Policía, Rachael Kawala, confirmó que el lugar donde ocurrió la agresión fue preservado para permitir la recolección de pruebas.

Los investigadores trabajan ahora para identificar y detener a los responsables del ataque que terminó con la vida de uno de los referentes del fútbol ugandés.

La noticia provocó una profunda conmoción en el país y generó reclamos para que el crimen sea esclarecido rápidamente.

El dolor del club y la Federación

El Sports Club Villa, uno de los clubes más importantes de Uganda y el más ganador de la Premier League local, despidió al futbolista con un emotivo comunicado.

“Hemos perdido más que un jugador: hemos perdido a un líder, un hermano y un amigo”, expresó la institución.

Owori era conocido popularmente como “Colgate” y se había convertido en una de las figuras más importantes del fútbol de Uganda. Se desempeñaba como lateral derecho, aunque también podía jugar como mediocampista.

Además, era uno de los referentes de los Uganda Cranes, como se conoce a la selección nacional.

El título que marcó su carrera

Después de jugar durante dos años en Europa, Owori regresó al Sports Club Villa en 2023 para comenzar su segunda etapa en la institución.

Fue uno de los líderes del plantel que consiguió el título de la liga ugandesa en 2024, un campeonato especialmente significativo para el club porque significó su primer trofeo en dos décadas y el 17° título de liga de su historia.

La Federación de Asociaciones de Fútbol de Uganda (FUFA) también expresó su dolor por la pérdida.

“David no era solo un futbolista. Era un líder y una inspiración para toda una generación”, señaló la entidad en un comunicado.

El crimen generó reclamos por la inseguridad

El homenaje a Owori trascendió el ámbito deportivo. El Parlamento de Uganda realizó un minuto de silencio en su memoria, mientras distintos dirigentes políticos reclamaron una investigación rápida para esclarecer el asesinato.

La muerte del futbolista también volvió a instalar el debate sobre el aumento de los episodios de delincuencia violenta en Kampala.

A través de las redes sociales, miles de personas expresaron su conmoción y reclamaron mayores medidas de seguridad y justicia por el crimen.

El caso ocurrió apenas semanas después de otro asesinato que había generado preocupación en el deporte ugandés: el del rugbier internacional Sydney Gongodyo, quien también murió tras ser atacado por una multitud en Kampala.

La Policía continúa con la investigación para determinar quiénes fueron los responsables del ataque que terminó con la vida de Owori, una de las figuras más reconocidas del fútbol de Uganda.