La influencer y creadora de contenido Gabriela de los Ángeles Sanarrusia Chavarría, de 28 años, fue asesinada junto a su pareja, Jorge Isaac Agüero, de 30, durante un violento ataque armado ocurrido en la madrugada del sábado 4 de julio en su vivienda ubicada en La Cruz, Costa Rica. El doble homicidio es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que busca identificar a los responsables y esclarecer el móvil del crimen.

De acuerdo con la información preliminar difundida por las autoridades, varios hombres armados irrumpieron en la vivienda de la pareja y efectuaron múltiples disparos. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar encontraron a ambas víctimas sin vida sobre la cama, por lo que solo pudieron constatar sus fallecimientos.

Tras cometer el ataque, los agresores escaparon y hasta el momento no hay personas detenidas. En el marco de la investigación, los peritos analizan la posible vinculación de un vehículo utilitario deportivo (SUV) de color blanco, hallado abandonado a unos dos kilómetros de la escena del crimen, con la fuga de los atacantes.

Las autoridades judiciales costarricenses señalaron al diario La Nación que una de las principales hipótesis apunta a que el doble homicidio podría estar relacionado con un acto de venganza. No obstante, aclararon que la investigación continúa en plena etapa de recolección de pruebas y que ninguna línea investigativa ha sido descartada.

Horas antes de ser asesinada, Gabriela Sanarrusia había compartido en sus redes sociales imágenes de un reciente viaje realizado a Colombia. También publicó un video junto a su hija de 9 años, contenido que posteriormente fue ampliamente replicado por sus seguidores tras conocerse la tragedia.

La influencer reunía más de 100.000 seguidores entre Instagram y TikTok, plataformas donde publicaba contenido vinculado a viajes, estilo de vida y experiencias personales. La noticia de su muerte provocó una fuerte conmoción entre sus seguidores, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de despedida y preocupación por el futuro de la niña.

Entre las publicaciones más comentadas aparecieron mensajes de condolencias y de apoyo a la familia. Varios usuarios lamentaron que la hija de la influencer haya quedado sin su madre, reflejando el impacto que generó el crimen entre quienes seguían su actividad en redes sociales.

En las últimas horas también trascendió, a partir de una publicación del medio británico The Sun, que Gabriela Sanarrusia habría sobrevivido anteriormente a dos intentos de asesinato, uno de ellos ocurrido en mayo de este año. Sin embargo, esa información no fue confirmada oficialmente por las autoridades de Costa Rica y, por el momento, forma parte de los antecedentes difundidos por medios internacionales.

Mientras tanto, el Organismo de Investigación Judicial continúa con las pericias para reconstruir el ataque, identificar a los autores del doble homicidio y establecer si el crimen guarda relación con los antecedentes mencionados o responde a otro móvil.