Un accidente ocurrido este miércoles por la mañana en Corrientes terminó con una mujer muerta y otras 2 personas heridas. El hecho se produjo sobre la Ruta Provincial 129, a la altura del kilómetro 19, en inmediaciones del arroyo Timboy y cerca del ingreso a Monte Caseros.

Las 3 personas que viajaban en el vehículo eran mayores de edad. Por motivos que todavía son investigados, el conductor perdió el control del Ford Focus gris cuando atravesaba una curva ubicada a pocos metros del puente.

El automóvil se despistó, volcó y posteriormente se incendió. Como consecuencia del siniestro, Carla Antonella Vera, de 28 años, murió en el lugar.

La información fue confirmada por Daniel Benítez Recio, médico policial que intervino después del accidente. Los otros 2 ocupantes, un hombre y una mujer, fueron trasladados de urgencia al Hospital Samuel W. Robinson de Monte Caseros.

Dos personas permanecen bajo evaluación médica

Los heridos presentan politraumatismos y permanecen bajo evaluación médica, según precisó Benítez Recio. Los profesionales realizan los estudios correspondientes para determinar la evolución de ambos pacientes y establecer el alcance de las lesiones sufridas.

En paralelo, el cuerpo de Carla Vera fue trasladado a la morgue judicial. Allí se realizará la autopsia correspondiente para completar las actuaciones médico-legales vinculadas con el caso.

El médico policial aclaró que las pericias forenses están a cargo de la profesional designada por el Juzgado que interviene en la investigación. De esta manera, se busca establecer con precisión las circunstancias que provocaron el vuelco.

Investigan las causas del accidente

Tras el accidente, efectivos de la Comisaría Distrito Segunda de Monte Caseros, personal especializado y representantes de la Fiscalía intervinieron en el lugar. Los investigadores realizaron distintas diligencias y pericias para reconstruir la mecánica del siniestro.

Por el momento, no fueron informadas oficialmente las causas por las que el Ford Focus perdió el control. La investigación deberá determinar si existió algún factor relacionado con la circulación, las condiciones de la ruta o el propio vehículo.

La víctima fatal era hija de conocidos comerciantes de Monte Caseros, de acuerdo con información difundida tras el hecho. La noticia generó conmoción entre vecinos de la localidad.

El último adiós a Carla Vera

Los restos de Carla Antonella Vera serán velados en la Sala “A”, ubicada en Juan Pujol 660, en Monte Caseros. La inhumación está prevista para este miércoles 9 de septiembre a las 17:45.

El destino final será el Cementerio de la Misericordia de la localidad. Mientras la familia se prepara para despedir a la joven, la investigación continúa para determinar cómo ocurrió el accidente.

El siniestro vuelve a poner el foco sobre la circulación en las rutas de Corrientes y, particularmente, sobre los episodios registrados en sectores próximos a puentes y curvas. En este caso, las pericias serán determinantes para establecer qué ocurrió durante los instantes previos al despiste y posterior vuelco.