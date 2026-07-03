La muerte de Candela Abigail Urquiza, la adolescente de 14 años que quedó en medio de un violento tiroteo entre bandas en el partido bonaerense de La Matanza, generó una fuerte conmoción en su entorno cercano, donde familiares, amigos y vecinos expresaron su dolor y exigieron justicia.

En redes sociales comenzaron a circular numerosos mensajes de despedida dirigidos a la joven, con frases cargadas de dolor e impotencia por lo ocurrido.

“Justicia por Cande, una niña, un angelito con toda una vida por delante. Fuerzas a toda la familia”, escribió un allegado en su cuenta de Facebook tras conocerse la noticia del crimen.

Otro mensaje reflejó el impacto que provocó el hecho entre quienes la conocían: “Mi morocha hermosa, nos dejaste con el alma destrozada. No hay consuelo con este gran dolor. ¿Por qué justo a vos? Si solo tenías 14 añitos, a meses de tus 15, y estos te arrebataron la vida”, expresó una familiar.

En el mismo mensaje agregó: “Toda una vida por delante tenías. Ahora, ¿quién me va a decir cuando pase por tu casa: ‘Hola, tía’? Volá alto, mi reina. Que Dios te tenga en la gloria”.

Los pedidos de justicia también se multiplicaron en distintas plataformas. “Que caigan esos malparidos. Mataron a una criatura inocente. Justicia por Cande. Nos adherimos a su familia en este triste momento”, fue otro de los mensajes difundidos en redes.

Los mensajes en redes tras la muerte de Candela. (Foto: Facebook/ Braian Romero).

Tiroteo entre bandas y víctima inocente

El hecho ocurrió en la esquina de la vivienda donde Candela vivía junto a su abuela, en La Matanza, cuando ambas quedaron atrapadas en medio de un enfrentamiento armado entre dos bandas.

De acuerdo con la investigación preliminar, el tiroteo estaría vinculado a una disputa territorial por el control de puntos de venta de drogas en la zona.

En ese contexto, la adolescente recibió un disparo en la cabeza. Aunque fue trasladada de urgencia a un centro de salud, los médicos no lograron reanimarla.

Su abuela, identificada por sus iniciales B.U., resultó herida de bala en la espalda y permanece internada en estado grave tras haber sido intervenida quirúrgicamente.

Tras el ataque, personal de Bomberos trabajó en la zona por el incendio de una vivienda que pertenecería a uno de los presuntos involucrados en el hecho. No se descarta que el fuego haya sido intencional como represalia o para eliminar pruebas.

La Justicia avanza con la investigación para determinar las circunstancias exactas del ataque, mientras se analizan cámaras de seguridad y testimonios de vecinos con el objetivo de identificar a todos los responsables del crimen.