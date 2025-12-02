Analía Brizuela se convirtió oficialmente en la primera finalista del Sanjuanino Solidario 2025, un reconocimiento que pone en valor una tarea que lleva adelante desde hace años y que rara vez encuentra visibilidad: la defensa, rescate y rehabilitación de caballos víctimas de maltrato en toda la provincia.

Con una frase que resume el motor de su lucha, Analía explicó a DIARIO HUARPE por qué dedica su vida a esta causa: “El caballo me conmueve porque es un animal que, por su naturaleza, no expresa el dolor; lo sufre silenciosamente”. Ese sentimiento se transformó en acción concreta y hoy es el corazón de Rescate Equino San Juan, la Asociación Civil que fundó para enfrentar una problemática que casi nadie quería tomar.

Rescate Equino San Juan está integrado por ocho miembros activos. Foto: DIARIO HUARPE

Desde muy joven sintió una conexión especial con estos animales. Cada vez que encontraba uno en mal estado, intervenía. Muy pronto, la gente comenzó a buscarla cuando veía caballos sufriendo porque sabían que ella no iba a mirar hacia otro lado. Un caso resonante de maltrato la llevó tiempo después a unirse con otros proteccionistas, dando inicio formal a una organización que hoy trabaja de manera coordinada y con profundo compromiso.

Rescate Equino San Juan está integrado por ocho miembros activos, además de colaboradores y padrinos que ayudan a sostener costos cada vez más elevados. Su tarea abarca rescates, rehabilitación integral, controles en eventos como la Cabalgata a la Difunta Correa, atención veterinaria especializada, alimentación, refugio y, algo clave, la actuación como querellantes en causas judiciales para sentar precedentes contra el maltrato.

Muchos de los caballos que llegan al refugio lo hacen por orden judicial tras situaciones graves de abandono o violencia. Allí reciben lo que nunca tuvieron: nutrición adecuada, curaciones, herrado, vacunación, terapias y la contención emocional necesaria para volver a confiar. Cuando se recuperan, son entregados en adopción responsable.

Los caballos que llegan al refugio sufren abandono o violencia. Foto: DIARIO HUARPE

La magnitud del trabajo contrasta con los recursos disponibles. La organización no recibe aportes estatales ni empresariales y funciona exclusivamente con donaciones y rifas. Los costos son enormes: solo el fardo ronda entre $6.500 y $7.000 y se consume a diario, a lo que se suman gastos veterinarios, traslados, medicación y mantenimiento. Antes de la pandemia podían alquilar un campo amplio en Pocito con alfalfa y espacios verdes; hoy, por la crisis, trabajan en corrales más pequeños, aunque el compromiso permanece intacto.

Frente a la falta de acompañamiento legal, Analía decidió dar un paso inesperado: comenzó a estudiar abogacía para defender mejor a los caballos en la Justicia. Su esposo y los voluntarios también se capacitan constantemente en manejo equino, primeros auxilios veterinarios, ética animal y procedimientos legales. Para todos ellos, la formación se convirtió en una herramienta indispensable para sostener la lucha.

El hecho de haber sido seleccionada como primera finalista del Sanjuanino Solidario representa mucho más que un reconocimiento. Para Rescate Equino San Juan es una oportunidad concreta de mejorar las instalaciones, saldar deudas urgentes y asegurar la alimentación diaria de los animales. Pero, sobre todo, significa visibilizar una causa que busca generar un cambio cultural profundo: dejar de ver al caballo como una herramienta y reconocerlo como un ser sintiente.

Dato

La novena edición del concurso es impulsada por GRUPO HUARPE y Broker Andino. En esta oportunidad logró convocar a cientos de proyectos humanitarios y sociales. El ganador se llevará $1.500.000 y los demás finalistas $500.000.

La final

La gran final del Sanjuanino Solidario 2025 será el viernes 19 de diciembre y se transmitirá en el programa Yo Te Invito, de HUARPE TV 19.2 (TDA).