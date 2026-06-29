Conocé los detalles del cuarto estilo Montessori de la hija de Dybala

La llegada de Gia al hogar de Paulo Dybala y Oriana Sabatini trajo consigo la creación de un ambiente que prioriza la calidez y la funcionalidad. La habitación de la pequeña se caracteriza por un estilo minimalista donde predominan los colores neutros como el blanco, el beige y la madera natural, junto con sutiles matices rosados. Entre los elementos que definen la estética del lugar se destaca un mural de nubes en las paredes y una alfombra color marfil que aporta suavidad al entorno.

El mobiliario seleccionado para este espacio incluye un sillón de lactancia y una cuna de madera que cuenta con un dosel de tela. Un punto central de la decoración es la cuna Montessori evolutiva, un diseño que busca promover la autonomía desde temprana edad y se adapta al desarrollo del bebé.

Esta elección decorativa coincide con la de otras figuras públicas como el Chino Darín y Úrsula Corberó, quienes prefirieron una cama de características similares para su hijo Dante.

El futbolista Paulo Dybala compartió imágenes del dormitorio y expresó una emotiva reflexión sobre esta etapa junto a su hija. El diseño integral del cuarto combina materiales naturales e iluminación cuidada para establecer un clima de serenidad durante el crecimiento de la niña.