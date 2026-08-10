En su próximo regreso al Teatro Sarmiento —será el 11 de septiembre—, el artista ofrece la oportunidad a músicos y solistas sanjuaninos en el marco de “Mateo te presenta a vos”, una convocatoria destinada a músicos solistas de las ciudades en las que promueve el show solista “Mateo", con el objetivo de seleccionar al artista que abrirá cada uno de los conciertos.

La iniciativa nace como una forma de retribuir el acompañamiento que Conociendo Rusia recibió a lo largo de su carrera y de generar un espacio para que nuevos talentos puedan dar un paso importante en su camino artístico.

Detrás de cada músico hay horas de ensayo, escenarios pequeños y el deseo de que alguien escuche sus canciones por primera vez. Con esa premisa, "Mateo te presenta a vos" busca acercar al público a la escena local, descubrir nuevas voces y convertir cada presentación de la gira en una experiencia única.

La convocatoria se desarrollará en distintas etapas mes a mes, acompañando el recorrido del tour. La inscripción para las fechas de septiembre ya está abierta y permanecerá disponible hasta el 16 de agosto.

Los artistas interesados deberán completar un formulario online y enviar su material. Posteriormente, el equipo de Conociendo Rusia realizará una preselección de hasta cinco músicos por ciudad.

Los artistas seleccionados serán anunciados a través de la cuenta de Instagram @cosasparadecirteok, creada especialmente para esta iniciativa. A partir de ese momento, el público podrá votar a su favorito y el músico más elegido será el encargado de abrir el concierto de Conociendo Rusia en su ciudad.

Con esta propuesta, la gira no solo recorrerá distintos escenarios del país, sino que también se convertirá en una plataforma para impulsar nuevos proyectos musicales y fortalecer el vínculo con las escenas artísticas locales.

Sobre la nueva gira nacional

Luego del éxito del Jet Love Tour, Conociendo Rusia vuelve a encontrarse con su público desde un lugar más íntimo y cercano. En septiembre, la gira comenzará justamente con San Juan como una de las ciudades elegidas. Esta propuesta consiste en una serie de conciertos en los que el artista se sube al escenario sin banda.

En ese formato despojado, las canciones respiran distinto: aparecen los silencios, los matices, las texturas. La interpretación y la presencia de Mateo adquieren un protagonismo distinto, y la relación con quienes asisten se vuelve más directa, más genuina.

En palabras de Mateo: “Vuelvo a girar solo, acompañado de mis instrumentos. La idea de reversionar mis canciones y descubrirlas de nuevo me entusiasma mucho. Este tour llega luego de haber sacado cuatro discos de estudio y puedo pasear por todos estos años mientras canto. Conociendo Rusia presenta Mateo, es una gira desnuda, vulnerable y viva. Es llevar a cada ciudad una noche donde cantamos todos juntos y lo que está fuera del teatro, por un rato, se olvida”.

El Tour se compone de 50 ciudades en 20 países con una gira internacional que comenzará en septiembre. La primera etapa del tour incluirá presentaciones en Argentina, Uruguay, Chile y Colombia.

En detalle

Conociendo Rusia estará el 11 de septiembre en el Teatro Sarmiento. El show iniciará a las 22 horas. Las entradas están disponibles en boletería del teatro y en Tuentrada.com.