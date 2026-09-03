Consejo para Tini: Nicole Neumann contó cómo maneja la plata de sus hijas

Nicole Neumann abordó la realidad económica de sus hijas mayores, Indiana y Allegra, quienes iniciaron sus primeros pasos profesionales dentro del modelaje. La temática cobró relevancia tras el conflicto financiero de Tini Stoessel con su padre, un tipo de situación que la propia Neumann experimentó en sus comienzos con su madre, Claudia Neumann, quien gestionó sus ingresos desde los 12 años hasta su mayoría de edad.

Frente al incipiente trabajo de las jóvenes, Neumann detalló la modalidad de trabajo que implementa en el hogar para la gestión del dinero recibido. "Ellas saben perfectamente lo que cobran, porque yo se los muestro, las charlas y ellas me dicen qué quieren hacer", afirmó la modelo.

En relación con el destino del dinero recabado por el trabajo de las adolescentes, precisó los interrogantes que plantea en el diálogo familiar. "Esta platita, ¿la querés cambiar a dólares y guardar? ¿Querés que te la transfiera directamente a tu cuenta? ¿La administrás bien o te la voy pasando de a poco? Viste este sistema que usan ahora los chicos", sostuvo Neumann.

La modelo remarcó que este proceso funciona como una herramienta de formación para el desarrollo personal de las jóvenes en sus primeros pasos laborales. "También me gusta que ellas, si bien aprendan a ir administrando la plata, pero también que la usen en cosas que ellas hoy disfrutan y les divierte", cerró.