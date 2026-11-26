En UPD Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE, cada punto cuenta y ningún resultado está asegurado hasta que termina el último juego. Esta vez, el Colegio Nuestra Señora de la Consolación de 25 de Mayo y la Escuela Secundaria General Antonio González Balcarce de Santa Lucía protagonizaron una competencia muy pareja que se resolvió en el bloque final. Con una diferencia de apenas siete puntos, el equipo azul se quedó con la victoria por 36 a 29 y consiguió su lugar en la tercera ronda de repechaje, donde seguirá peleando por el viaje de egresados a Bariloche.

Por el lado de Consolación, 5° B estuvo representado por Juan Cruz Buffagni y Agustina López. El equipo azul llegó con antecedentes fuertes: es el curso que mejor rendimiento tuvo en los desafíos de redes sociales y ganó las últimas cuatro competencias de esa modalidad. Sus participantes se definieron como un grupo competitivo y unido, dispuesto a volver a jugar para alcanzar el gran premio.

Juan Cruz y Agustina contra Leila y Luciano representando a sus compañeros en UPD. FOTO HUARPE.

Enfrente estuvo la Escuela Balcarce, con Leila Garú y Luciano Zamora, de 5° 1. El equipo naranja regresó al programa con muchas ganas de ganar. Aunque al principio la timidez frente a las cámaras se hizo notar, los representantes dejaron en claro que estaban preparados para darlo todo.

Un comienzo con igualdad y un cierre a pura adrenalina

La primera parte tuvo a los dos equipos muy concentrados. En la ruleta, Consolación respondió sin opciones en Ciencia y acertó también en Lengua e Historia. Balcarce hizo lo propio con Arte sin opciones y sumó respuestas correctas en Geografía y Matemática. El resultado quedó igualado 4 a 4.

En el segundo bloque llegaron los juegos de Verdadero o Falso y Unir Conceptos. Ambos cursos demostraron que venían preparados: cada uno sumó tres puntos en cada desafío y el marcador volvió a reflejar una igualdad absoluta, 10 a 10.

Pero la definición todavía estaba pendiente. En el tercer bloque, el Tutti Frutti empezó a inclinar la balanza. A Consolación le tocó la letra A y consiguió puntaje perfecto, con 10 puntos, mientras que Balcarce sumó nueve con la letra C.

La lluvia de preguntas terminó de definir la competencia. El equipo azul consiguió 16 puntos frente a los 10 del equipo naranja y selló una victoria que se construyó con precisión y rapidez.

Con el marcador final de 36 a 29, el Colegio Nuestra Señora de la Consolación, 5° B, se quedó con el pase a la tercera ronda de repechaje. El equipo de 25 de Mayo continúa en carrera por el viaje a Bariloche 2027.

Dónde verlo

UPD Unidos por el Desafío se emite de lunes a viernes, de 18:30 a 19:30, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con la conducción de Mari Leiva y Lito García.