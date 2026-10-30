La circulación fue habilitada en un tramo del anillo interno de Circunvalación, entre General Acha y Urquiza, mientras continúan los trabajos de la obra vial.

Ante las consultas por las ondulaciones que aparecieron en algunos sectores, se explicó que la liberación del tránsito forma parte de una etapa prevista y no implica que la obra haya finalizado.

La circulación se habilitó para permitir que la mezcla asfáltica termine de acomodarse luego de la compactación realizada con equipos. Según la explicación difundida, el paso de los vehículos forma parte del proceso de consolidación del pavimento.

La obra también se ejecuta por etapas para evitar que toda la avenida permanezca cortada y reducir el impacto en la circulación diaria.

El tramo no tenía una intervención integral desde hacía más de 40 años. Por ese motivo, las deformaciones acumuladas en la estructura existente pueden reflejarse en la nueva superficie en algunos puntos.

Una vez que se completen los dos anillos, se realizará una evaluación integral del pavimento. Luego se concretarán correcciones puntuales en los sectores que presenten ondulaciones, defectos o fallas.

El objetivo de los trabajos es que Circunvalación quede segura, cómoda y preparada para los próximos años.