El auge de las inversiones mineras en San Juan no solo transforma la economía provincial, sino que también genera una demanda creciente de profesionales capacitados para acompañar el desarrollo de megaproyectos. Contadores, abogados e ingenieros se enfrentan a un escenario donde la especialización en costos, compliance y normativas internacionales se vuelve clave para aprovechar las oportunidades que trae la actividad. Así lo planteó el contador público Facundo Cerceda, socio fundador de Cereceda & Asoc. y docente de la Universidad Nacional de San Juan, en diálogo con DIARIO HUARPE. Cerceda disertará este jueves en una jornada sobre RIGI y régimen tributario para grandes inversiones organizada por el Instituto Interdisciplinario de Derecho Ambiental y Minero del Foro de Abogados de San Juan.

"La idea es capacitarnos y hacer un vínculo entre contadores y abogados, que son las principales patas de asesores técnicos de las empresas, tanto operadoras mineras como proveedores mineros", explicó Cerceda. "Creo que si estamos capacitados vamos a poder estar a la altura, porque lo que se viene es gigantesco."

El profesional puso el foco en el efecto multiplicador de la economía minera. "Ya tenemos las inversiones más grandes del país en San Juan en este momento. Todas estas inversiones, que son números muy grandes, se van a convertir en números más grandes por un efecto que se llama el multiplicador de la economía", señaló. Puso como ejemplo una distribuidora que fabrica un producto y lo vende a un mayorista, que a su vez lo revende a otra persona especializada que finalmente lo lleva como servicio para la minería. "Todas estas cuestiones generan un montón de trabajo para San Juan", afirmó.

Consultado sobre en qué deben especializarse los contadores recién graduados, Cerceda fue contundente: "El contador se va a poder especializar en lo que quiera porque todo va a tener trabajo y no vamos a dar abasto en San Juan con todo lo que se viene." Reveló que sus alumnos de quinto año de la carrera de Contador Público ya tienen muchas ofertas de trabajo y recomendó, para quienes necesiten inserción inmediata, la especialización en costos.

Sobre el cumplimiento normativo, Cerceda destacó la importancia del trabajo multidisciplinario. "Soy amante del trabajo en equipo multidisciplinario, no solo de contadores y abogados, sino que también necesitamos ingenieros en procesos, ingenieros industriales e ingenieros químicos para empezar a analizar y dar un buen asesoramiento a las operadoras", sostuvo. En ese sentido, señaló que "el área de compliance, como se le suele llamar a todo el cumplimiento de las normativas, va a representar una oportunidad muy grande para nosotros."

La llegada de las grandes consultoras internacionales a San Juan es otra señal del momento que atraviesa la provincia. Cerceda confirmó que PwC ya está ampliando su equipo enormemente y que Deloitte está por abrir sus oficinas. "Incluso hay tratativas con un estudio de un contador de Buenos Aires, que es de los más grandes de Argentina, para ver la posibilidad de ir armando algo en conjunto. Todos están apuntando firmemente a Neuquén y a San Juan", aseguró.

En la jornada de este jueves en el Foro de Abogados, Cerceda abordará específicamente la tributación de las empresas mineras y el RIGI, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que según datos oficiales ya tiene comprometidos más de USD 23.000 millones en proyectos para San Juan.

Consultado sobre los temas más controversiales, Cerceda mencionó el agua. "Hoy en día lo más controversial, que creo que este verano se va a terminar por el exceso que vamos a tener, es el agua", dijo. Y agregó: "Creo que las personas nos tenemos que poner todas de acuerdo en cómo vamos a hacer para afrontar las épocas de faltante."

Sobre la cantidad de profesionales disponibles, Cerceda fue claro: "No, la verdad es que no creo que alcance. Hoy en día los contadores ya de por sí tenemos muchísimo trabajo en la Argentina entera." Advirtió que "más adelante, en San Juan, va a ser más complejo el tema de conseguir buenos servicios contables" y que "se están asentando estudios gigantes de contabilidad a nivel mundial."

"Desde mi punto de vista como consultor, creo que un título no nos tiene que limitar. Por más que sean cosas del medio ambiente y haya especialistas en el tema, a la hora de realizar un informe es súper enriquecedor que participe otro profesional", reflexionó Cerceda, citando el caso de premios Nobel de economía ganados por psicólogos o periodistas. "Se vuelve muy enriquecedor cuando todos participamos o empezamos a ampliar la mirada sobre temas que quizás no son de nuestra experticia académica."