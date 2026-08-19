Contelandia vuelve al Conte Grand con dos jornadas gratuitas

El Centro Cultural Conte Grand volverá a convertirse en un espacio dedicado a las infancias y las familias con una nueva edición de Contelandia, una propuesta organizada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan.

La actividad se desarrollará el sábado 22 y domingo 23 de agosto, de 15 a 20, con entrada libre y gratuita. Durante ambas jornadas habrá estaciones de juegos, actividades recreativas y distintas propuestas de entretenimiento destinadas principalmente al público infantil.

Entre las alternativas previstas se encuentra Turbo Toys, que contará con una pista de autos, además de juegos y sorteos para los participantes. También habrá un mercado de emprendedores, que acompañará la programación durante los dos días.

Teatro y circo

Las artes escénicas tendrán un espacio destacado dentro de la propuesta. A las 19, se presentará la obra de teatro “Un Loco Experimento”, pensada para sumar una alternativa artística a las actividades recreativas.

La programación también incluirá la participación de Circo Aventura, con una propuesta circense destinada a ampliar las opciones de entretenimiento para los más chicos.

De esta manera, Contelandia regresará al Conte Grand con una agenda que combinará juego, espectáculos y actividades recreativas en un mismo espacio.

La iniciativa busca promover el juego, la creatividad y el encuentro familiar, además de acercar a las infancias a los espacios culturales de la provincia.