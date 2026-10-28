Las obras de mantenimiento, encauzamiento y mejora de la circulación hídrica en el río San Juan alcanzaron un 30% de avance y prevén su finalización hacia mediados de noviembre.

La intervención abarca la zona comprendida entre Punta Negra, el puente de calle Las Moras y la parte superior del embalse Quebrada de Ullum, y se ejecuta bajo las directrices de la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE).

Los trabajos en terreno se concentran actualmente en la defensa del margen izquierdo, luego de haber concluido las tareas específicas en el canal ubicado aguas abajo del puente de calle Las Moras. Esta primera etapa cumplida permitió despejar el área y asegurar la continuidad operativa de los conductos de aducción.

Objetivos y alcances técnicos de la intervención

El proyecto integral busca optimizar la circulación del agua por el cauce natural, restituir la continuidad y funcionalidad de las defensas ya existentes y disminuir drásticamente el riesgo de desvíos hídricos hacia zonas residenciales, agrícolas o de infraestructura no previstas.

El plan de obras contempla de forma específica la limpieza controlada de sedimentos, el retiro de acarreos acumulados en el sector del puente de calle Las Moras para recomponer por completo su capacidad de conducción de caudal.

También están las tareas de protección contra la erosión, a través de un blindaje y resguardo preventivo de los flancos más vulnerables ante la corriente.

Además, se hicieron trabajos de reparación y adecuación de defensas. Los operarios trabajaron en la consolidación estructural y colocación de protecciones en los tramos que evidenciaron mayores requerimientos técnicos según los relevamientos preliminares.

La ejecución de las tareas operativas se encuentra a cargo de la empresa Indumet SRL, mientras que la fiscalización técnica y el control de calidad son responsabilidad de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE).

Para cumplir con los plazos establecidos hacia mediados de noviembre, el operativo moviliza de manera directa a 30 operarios en el terreno, quienes articulan las labores de maquinaria pesada, movimiento de áridos y refuerzo de riberas en toda la traza delimitada por el COPRE.