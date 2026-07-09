El estado de salud del bebé de un año y cuatro meses que cayó dentro de un balde con agua en una vivienda de Villa Lerga, en Rawson, continúa siendo delicado. El pequeño permanece internado en la terapia intensiva del Hospital Rawson, donde recibe asistencia respiratoria mecánica y permanece bajo estricto control médico.

De acuerdo con fuentes ligadas a la investigación, los profesionales siguen minuto a minuto su evolución para evaluar su respuesta al tratamiento y determinar si la falta de oxígeno pudo ocasionar secuelas neurológicas.

El hecho ocurrió el lunes por la tarde en una vivienda ubicada sobre calle Catamarca. Según las primeras actuaciones de la UFI Delitos Especiales, el niño jugaba en el patio mientras su madre realizaba tareas de lavado. En un momento, cuando la mujer ingresó a la casa para buscar ropa, el pequeño habría caído de cabeza dentro de un balde de aproximadamente 20 litros con agua.

Al advertir la situación, la madre llamó de inmediato al 911. Efectivos de la Comisaría 3ª fueron los primeros en llegar y comenzaron a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Uno de los uniformados logró que el niño recuperara signos vitales antes de que arribara la ambulancia.

Luego, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde el equipo médico continuó con las tareas de estabilización y decidió su internación en terapia intensiva debido a la gravedad del cuadro.

Mientras tanto, la UFI Delitos Especiales continúa reuniendo testimonios y elementos para reconstruir con precisión la secuencia del accidente. Hasta el momento, la principal hipótesis sostiene que se trató de un hecho doméstico accidental.