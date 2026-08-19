Gonzalo Ariel Olmos, de 31 años, continúa internado en grave estado y con pronóstico reservado luego del accidente que sufrió durante la madrugada del martes sobre Ruta Nacional 40, en Chimbas.

El motociclista permanece en el área de Terapia Intensiva del Hospital Rawson, donde recibe atención médica por los politraumatismos graves que sufrió como consecuencia del siniestro vial.

Ante la delicada situación, familiares, amigos y allegados iniciaron una cadena de oración para acompañar al joven y pedir por su recuperación.

El accidente

El siniestro ocurrió minutos antes de la 1 de la madrugada, sobre Ruta 40, entre las calles Centenario y Rodríguez. De acuerdo con las primeras pericias, Olmos habría perdido el control de la motocicleta mientras circulaba por la zona y terminó cayendo sobre la calzada.

Tras el accidente, fue asistido y trasladado al Hospital Rawson, donde quedó internado debido a la gravedad de las lesiones.

Investigan cómo ocurrió

Personal de la Policía Científica realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

Hasta el momento, no se encontraron indicios de la participación de otro vehículo, por lo que la principal hipótesis de los investigadores es que se trató de una caída en solitario.

Mientras avanza la investigación, la preocupación permanece puesta en la evolución de Olmos, quien continúa en Terapia Intensiva y con pronóstico reservado. Su entorno pidió a la comunidad que se sume a la cadena de oración por su recuperación.