A una semana del devastador incendio que afectó a familias de calle Alfonso XIII, en Pocito, el Gobierno de San Juan continúa con el acompañamiento a los damnificados y ya comenzó una nueva etapa: la reconstrucción de las viviendas que sufrieron pérdidas totales y la reparación de aquellas que pudieron conservar parte de su estructura.

Lorena Acosta, directora de Emergencias y Políticas Alimentarias, explicó a DIARIO HUARPE que el trabajo se realiza de manera permanente y que el objetivo es acompañar a las familias durante todo el proceso, desde la entrega de los primeros materiales hasta la finalización de las viviendas.

De las familias afectadas, 10 tuvieron pérdidas totales. Para ellas, durante el último sábado se entregaron hierros, cemento y alambre destinados a comenzar las bases de las nuevas casas y avanzar posteriormente con las columnas.

“Vamos a estar acá hasta el final. Como nos ha pedido el señor gobernador y el señor ministro, estar hasta el final para que ellos se sientan acompañados y no se sientan solos en todo esto que ha pasado”, sostuvo Acosta.

Materiales para reconstruir las viviendas

La asistencia avanza de acuerdo con el estado de cada vivienda. En el caso de las familias que conservaron las paredes pero perdieron completamente los techos, ya comenzaron a recibir los materiales necesarios para avanzar con la reparación.

Según explicó Acosta, se entregaron machimbre, placas, palos y tornillos, además de cemento para los trabajos que ya habían comenzado luego de la limpieza y el revoque de las paredes.

La funcionaria señaló que el proceso continuará por etapas y que los relevamientos se mantienen activos para determinar qué necesita cada familia. Una de las próximas instancias será la provisión de ladrillos para continuar con la reconstrucción.

“Vamos a seguir acompañando a las familias por cada etapa. Seguramente después viene la etapa de los ladrillos, que también estamos evaluando con los arquitectos”, explicó.

También trabajan psicólogos y arquitectos

El acompañamiento no se limita a la entrega de materiales. Gabriela Rodrigo, subsecretaria de Promoción Social, explicó que el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano dispuso un equipo de profesionales para atender las distintas necesidades que surgieron después del incendio.

Entre ellos hay arquitectos que realizan el seguimiento de las obras y controlan los trabajos de reconstrucción. También intervienen psicólogos para brindar contención a las familias, especialmente a los niños que quedaron afectados emocionalmente por lo ocurrido.

“Es muy importante, por eso nosotros traemos el equipo directamente psicológico para que puedan realizar la contención”, señaló Rodrigo.

En los casos en que los profesionales consideren necesaria una atención especializada, se realiza la derivación al área correspondiente del Ministerio de Salud.

Documentación, medicamentos y mascotas

El incendio también provocó la pérdida de documentación personal y otros elementos esenciales. Rodrigo explicó que desde el área de asistencia se trabaja para ayudar a las familias que perdieron sus documentos y anteojos.

Además, el Ministerio de Familia articula con Salud para garantizar las medicaciones que necesitan los damnificados y con Ambiente para atender a las mascotas y animales que se encontraban en las viviendas afectadas.

Los animales recibieron atención y curaciones y continúan bajo seguimiento.

De esta manera, a una semana del incendio, la asistencia estatal continúa en distintos frentes. Mientras las familias avanzan en la recuperación de sus viviendas, los equipos provinciales mantienen los relevamientos y el acompañamiento social, psicológico y sanitario.