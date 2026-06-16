El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano avanza con la implementación del programa Centros de Familia en San Juan, una iniciativa que busca integrar a niños y adolescentes en actividades recreativas mediante un apoyo económico mensual. Tras completar el primer corte de gestión, las autoridades confirmaron que ya se alcanzó la cifra de 1.050 beneficiarios registrados, aunque el objetivo es triplicar ese número en las próximas semanas.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el subsecretario de Desarrollo Social, Miguel Blanquier, brindó precisiones sobre el alcance de la convocatoria y la cantidad de vacantes disponibles.

“Nosotros en lo que fue el primer corte logramos una inscripción de 1050 este beneficiarios, teniendo la posibilidad de llegar hasta 4.000”, detalló sobre el cupo otorgado por Nación para esta instancia inicial.

En este sentido, Blanquier remarcó la importancia de la segunda etapa de inscripción que se desarrolla actualmente: “En esta segunda etapa de inscripción esperamos llegar a un número más que importante y de esta manera, bueno, lograr que que la población toda en su conjunto tenga esta posibilidad”.

Un beneficio mensual de $24.000

El programa consiste en la entrega de un voucher, que funciona como una tarjeta similar a la Alimentar, con una carga mensual de $24.000 por cada hijo. El beneficio está destinado exclusivamente a familias que perciban la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tengan niños de entre 6 y 17 años. Este monto debe utilizarse para pagar las cuotas en centros deportivos, artísticos o culturales que se encuentren adheridos al sistema.

La tarjeta por donde se depositará el beneficio. (Foto DIARIO HUARPE)

Respecto a la operatividad del sistema, Blanquier explicó que los centros cuentan con un dispositivo de cobro electrónico para facilitar el trámite a los padres.

“Ese centro va a contar con un Postnet y este simplemente se va a pasar la tarjeta. La carga es mensual y también existe la posibilidad de que al próximo mes, si la actividad no es de su agrado, pueden cambiarla”.

El funcionario destacó además que la oferta es variada para que los jóvenes tengan un “abanico amplio de posibilidades” que trascienda lo estrictamente deportivo.

Cronograma y requisitos para la inscripción

Aunque por el momento los centros de actividades habilitados se encuentran en el departamento Capital, el programa tiene un alcance provincial. “Es importante destacar que en esta primera etapa estamos trabajando en el departamento capital, los centros son del departamento capital, pero los beneficiarios pueden ser de otros departamentos”, aclaró el subsecretario.

Para quienes deseen sumarse y cubrir las vacantes restantes, el Ministerio ha dispuesto un cronograma de atención territorial durante toda esta semana:

Martes 16/6: Dirección de Juventudes (Santa Fe 321), de 9 a 13 y de 15 a 19 horas.

Miércoles 17/6: CIC Barrio Manantial (Agustín Gómez y Catamarca), de 9 a 13 horas.

Jueves 18/6: Unión Vecinal Barrio Comandante Cabot (Mary O'Graham 344), de 11 a 16 horas.

Viernes 19/6: Club Colón Junior (Sargento Cabral 1283), de 17 a 20 horas.

Finalmente, Blanquier adelantó que la intención oficial es que el programa continúe expandiéndose para cubrir a más familias sanjuaninas. “La idea es ampliarlo a lo que es el Gran San Juan y por supuesto después a la periferia también”, concluyó el subsecretario.