¿Contra quién? Sean Strickland reveló a su posible primera defensa del cinturón de UFC

Sean Strickland se adapta a su nueva vida como campeón de Peso Mediano de UFC. Tras dos semanas después de su impactante derrota ante Israel Adesanya en UFC 293, el estadounidense apareció el lunes en su podcast The Man Dance junto al coanfitrión y compañero luchador Chris Curtis, con el objetivo de ofrecer sus primeras reflexiones sobre su improbable ascenso al cinturón. De esa forma, dejó en claro a quién quiere enfrentar.

"Oh, sí, supongo que gané un campeonato. Fue un buen momento, muchachos. Ha sido un hermoso momento. Me gusta pelear. Me gusta golpear a la gente. Me gusta pelear, doy el 110 por ciento, estuvo bien. Pensé que Izzy sería mejor. Estoy seguro de que UFC podría darle una revancha y él podría tomarlo un poco más en serio y dar una mejor pelea", fue lo que comenzó diciendo Strickland.

Luego, Sean destacó: "Lo mío es, amigo, que cuando se trata de la próxima pelea, todos dicen: '¿Con quién quieres pelear?' Me importa un carajo, amigo. Quiero ganar jodido dinero. Recibo esas compras de pago por evento. Dame alguien que vaya a ganar jodido dinero. No quiero pelear con nadie aburrido. Quiero pelear, ya sabes, dame a alguien que esté ganando dinero".

Reflexión de Sean Strickland

"Mientras haya una cámara en mi cara, no quiero participar en hacer que la gente sienta que no eres suficiente. Si trabajas ocho horas, si haces barras de refuerzo, si haces electricidad, creo que tu valor depende de cómo actúas, del tipo de padre que eres", aseguró también el nuevo campeón de los Peso Mediano de UFC. Sin dudas, está listo para lo que venga.

Para sentenciar con sus palabras, Sean Strickland aprovechó la oportunidad para decir: "Así que mientras yo sea un maldito campeón, ustedes lucho por ustedes. Disfrute de sus viejas malditas camionetas, disfrute de sus viejos y malditos Honda Civics, hombre. Voy a seguir luciendo mi Hyundai Accent, vamos a seguir ganando dinero, y joder, gracias a todos porque ustedes son la razón por la que tengo esto. Vámonos, joder".