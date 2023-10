¿Contra quién será? Jake Paul dio detalles de su próxima pelea

Jake Paul está en la búsqueda de un oponente para su regreso al ring, programado para el 15 de diciembre. Inicialmente, se tenía previsto que el famoso youtuber se enfrentara a un boxeador profesional con experiencia similar a la suya. El anuncio provino de Nakisa Bidarian, socio comercial del influencer y copropietario de Most Valuable Promotions, quien abordó el tema del oponente durante una conferencia de prensa posterior a un evento liderado por Amanda Serrano en Orlando la noche del viernes.

Aunque se confirmó una pelea co-estelar para el 15 de diciembre, en la que Shadasia Green se enfrentaría a Franchón Crews-Dezurn por el título de Peso Súper Mediano del CMB, se esperaba que Paul también anunciara su próximo combate en dicho evento. Sin embargo, los planes sufrieron un cambio inesperado en los días previos al evento promocionado por MVP del viernes. Según Bidarian, "hubo un plan para anunciar al oponente de Jake Paul para esa noche, el viernes 15 de diciembre".

"Lamentablemente, el oponente, quien posee un récord de 7-1, no pudo obtener la visa para ingresar a Estados Unidos. Por lo tanto, estamos considerando alternativas para su oponente, pero nuestro objetivo es hacer el anuncio en las próximas dos semanas", agregó. Aunque no se reveló el nombre del oponente propuesto, la experiencia prevista sugería que Paul no se enfrentaría a Tommy Fury en una revancha, ni a otro influencer social o luchador de MMA con un perfil más elevado.

Lo que viene para Jake Paul

Paul, con un récord de 7-1, ha manifestado su intención de enfrentar a oponentes más desafiantes en su carrera como boxeador profesional, pero hasta el momento ha preferido enfrentar a nombres prominentes en lugar de adversarios menos conocidos pero con mayor experiencia. Recientemente, Jake se enfrentó a Nate Diaz en un combate a 10 asaltos que le permitió recuperarse después de su derrota por decisión dividida ante Fury en febrero, la única derrota en su historial.

Aunque el oponente de Paul aún es un misterio, se anunció que la cartelera se llevará a cabo en Orlando, Florida, con DAZN como socio de transmisión para el evento. "Estamos convirtiendo a Orlando en el nuevo epicentro del boxeo", afirmó Bidarian durante el anuncio, indicando que el Caribe Royale Resort será el escenario para su tercer evento, y que se esperan más eventos en 2024.