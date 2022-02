Contra reloj, Alberto negocia sumar a Argentina al acuerdo comercial chino llamado la “Ruta de la Seda”

De visita oficial en Beijing, Alberto Fernández y Santiago Cafiero tienen a la firma el Memorandum de entendimiento por el cual la Argentina se convertiría en miembro de la iniciativa china "Una Franja Una Ruta", más conocida por su mote la Ruta de la Seda, que remonta al dominio territorial comercial del viejo Imperio del Medio.

Sin embargo, altas fuentes del Gobierno confiaron a Clarín que el Canciller aún negocia con su contraparte china parte del contenido que se le dará a futuro al plan mega millonario de obras que China proyecta en la Argentina.

Los diplomáticos argentinos le piden al gobierno de Xi Jinping que se explicite en el texto un compromiso mutuo para que haya más participación de la industria nacional en los proyectos, como por ejemplo más componentes nacionales en los mismos. La negociación sigue abierta.

La idea de Fernández y Cafiero es igualmente que el memorándum de entendimiento se firme antes de la bilateral que mantendrán el Presidente con su anfitrión, Xi Jinping antes del mediodía del domingo.

El documento lo podría haber firmado el embajador Sabino Vaca Narvaja en nombre del Presidente dijeron fuentes en Buenos Aires. Sin embargo será Cafiero quien va a poner su firma en el documento junto a la del titular de la Comisión Nacional de Desarollo y Reforma, a cargo proyectos como el de la Ruta de la Seda, que tiene un plano de expansión económica, pero también política y cultural.

El Presidente realiza una gira por Rusia, China y Barbados, y este viernes presenció la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 que se desarrolló en el estadio Nido de Pájaro de la capital china.

En América Latina son varios los países que lo han firmado, entre ellos Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela, Uruguay.

Los chinos se portan como "verdaderas fieras" a la hora de negociar precisamente desde el lugar de su inmenso poderío económico y comercial.

En los hechos, se vio cuando construyeron ,con inmenso recelo, la base de exploración del espacio profundo en Neuquén donde los argentinos apenas tuvieron participación en la obra.

Ahora hay en danza, por un lado, la reactivación de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz. Y por el otro decenas de proyectos de inversiones en ferrocarriles, en energías renovables, electromovilidad y otros titánicos como el de la Central Nuclear en la provincia de Buenos Aires, sobre la que pesa un manto de confusión.

El gobernador Axel Kicillof anunció esta semana que ya se había firmado el contrato comercial para avanzar sobre esta obra proyectada en un financiamiento mayoritario chino de U$S 8.000 millones. En las últimas horas hubo voces que se levantaron para advertir que la facultad de sellar semejante contrato la tiene el gobierno nacional.

Así lo recordó en sus redes sociales el ex embajador en China de la gestión anterior, Diego Guelar. El ex funcionario, que también afirmó que durante el gobierno de Macri no se firmó la ruta de la Seda, debido a que en ese momento la Alianza Estratégica Integral entre ambos países permitía alcanzar niveles de acuerdo y proyectos máximos.

El Memorandum de entendimiento tiene siete partes, entre ellas un preámbulo y los objetivos. Pero a decir verdad es un documento semi vacío que traza metas y luego hay que darle contenido. Sin embargo, es importante establecer metas. Una de ellas es la que pretende establecer Cafiero con los Chinos.

Este viernes, Alberto F. participó, de manera virtual, de una ceremonia en la que lo designaron Profesor Honoris Causa de la Universidad de Tsinghua. Con su reducida comitiva integrada por Cafiero, los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Arabela Carreras (Río Negro), Raúl Jalil (Catamarca), el diputado Eduardo Valdés y el senador Adolfo Rodríguez Saá, entre otros pocos. En tanto que el ministro Martín Guzmán se quedó en Rusia, para pedir ayuda económica y explorar los proyectos de inversiones que siguen queriendo los rusos.

Otra parte importante del viaje fue el encuentro este viernes de Fernández con los directivos del laboratorio que producen la vacuna anticovid-19 Sinopharm.

"Podemos seguir trabajando juntos para ver si podemos transferir la tecnología de Sinopharm para que se pueda producir en la Argentina esa vacuna. Y también ver de qué modo potenciamos el vínculo entre la Argentina y Sinopharm para otros medicamentos", sostuvo Fernández, en la reunión que se realizó de manera virtual, por las restricciones vigentes en China por la pandemia.

El Gobierno le compró más de 30 millones de dosis de Sinopharm contra el Covid-19. Y ahora está pidiendo a China poder del empresario argentino Hugo Sigman. El problema es que se trata de una vacuna cara y de bajo rendimiento.

Este viernes, Alberto Fernández y su comitiva también visitaron el Museo del Partido Comunista Chino (PCCh), que estableció una "alianza" con el Partido Justicialista. Antes de la cita con Xi del domingo, Fernández, habrá recorrido la antigua Ciudad Prohibida, y visitado el mausoleo de Mao Tse Tung, entre otras actividades.

