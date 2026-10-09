Contrato de Leo Flores en Boca: clásula millonaria y, ¿peligra su futuro?

El delantero juvenil de 19 años Leonel Flores vive su mejor momento futbolístico en Boca tras debutar en la Selección Argentina conducida por Lionel Scaloni y despertar la atención de varios clubes de Europa. La explosión del atacante cambió su panorama rápidamente, pasando de dar sus primeros pasos en la Primera xeneize a transformarse en una pieza fundamental del equipo.

En la dirigencia ubicada en Brandsen 805 reina la tranquilidad absoluta porque tomaron recaudos previos al salto del atacante. El club extendió el vínculo del jugador en 2025 hasta el 31 de diciembre de 2029, garantizando su continuidad por varias temporadas y asegurando una herramienta firme para defender su patrimonio ante las propuestas del exterior.

La cláusula de rescisión del juvenil se fijó en $20000000 pero cuenta con una condición especial para blindar su salida. Dicho monto asciende automáticamente a $25000000 si la transferencia se ejecuta con el mercado de pases argentino cerrado o en sus días finales. Las condiciones contractuales fijadas en la renovación incluyeron también una mejora sustancial en el salario del futbolista.

Este crecimiento deportivo acelerado llevó al delantero a ganarse un lugar de privilegio en el primer equipo e ingresar en la renovación generacional del seleccionado nacional. Con tan solo 19 años demostró un nivel superlativo que lo convirtió en titular indispensable y provocó que el escenario financiero actual vuelva a evaluarse detenidamente al finalizar la presente temporada futbolística.

Aunque el compromiso contractual vigente tiene una extensión considerable, las autoridades de la institución podrían considerar una nueva actualización de los términos económicos para acompañar su evolución profesional. Por el momento Boca mantiene la ventaja y quien busque contratarlo deberá pagar la cláusula fijada que alcanza los $25000000 según los plazos correspondientes.