Un operativo de fiscalización realizado este lunes en la zona de Campo Grande, Acequión, departamento Sarmiento, terminó con el retiro de alrededor de 70 cosechadores de aceituna del establecimiento ante la llegada de los inspectores. Durante el procedimiento se detectaron distintas irregularidades vinculadas con las condiciones laborales y de seguridad.

El procedimiento se realizó en Campo Grande. FOTO: Gentileza

El relevamiento fue llevado adelante por UATRE San Juan y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), con la participación del delegado regional del gremio, Miguel Agüero, junto a integrantes de la organización e inspectores del organismo nacional.

Trabajadores sin recategorización y falta de servicios básicos

Según lo informado tras el procedimiento, los inspectores constataron la presencia de trabajadores con contratación permanente que no habrían sido recategorizados de acuerdo con las tareas que realizan.

Además, el establecimiento presentaba deficiencias relacionadas con las condiciones básicas de higiene y seguridad. Entre las principales observaciones se señaló la falta de baños y de provisión de agua potable para los trabajadores.

El operativo también permitió detectar presuntos incumplimientos relacionados con las condiciones de seguridad laboral y el transporte de los cosechadores, aspectos que quedaron incluidos en las actuaciones realizadas durante la fiscalización.

Se retiraron unos 70 cosechadores

Uno de los hechos registrados durante el operativo fue la salida de aproximadamente 70 trabajadores dedicados a la cosecha de aceitunas. De acuerdo con la información difundida por UATRE, los cosechadores se retiraron del establecimiento al advertir la presencia del personal encargado de realizar la inspección.

Ante las situaciones detectadas, se labraron las actas correspondientes y el establecimiento fue notificado de que quedará sujeto a una nueva inspección en los próximos días.

El procedimiento forma parte de los controles que realizan UATRE y RENATRE para verificar el cumplimiento de las condiciones laborales de los trabajadores rurales en los establecimientos productivos de la provincia.