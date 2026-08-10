La Policía de San Juan realizó intensos controles viales durante el fin de semana que dejaron más de 200 infracciones, decenas de vehículos radiados y 29 conductores que dieron positivo en los controles de alcoholemia.

Los operativos fueron desplegados por la Dirección de Coordinación, Planificación y Control de la Seguridad Vial D-7 entre el viernes 7 y el domingo 9 de agosto en distintos puntos del Gran San Juan y rutas provinciales.

De acuerdo con el balance oficial, los efectivos labraron 202 actas de infracción, radiaron de circulación 57 vehículos y retuvieron 34 licencias de conducir. Además, se confeccionaron 29 actas por alcoholemia positiva.

Efectivos radiaron 57 vehículos.

Los procedimientos tuvieron lugar principalmente en Capital, Chimbas, Rawson y Caucete, como parte de las tareas destinadas a prevenir siniestros viales.

Intentó escapar y tenía 1,91 g/l de alcohol en sangre

Uno de los episodios más relevantes ocurrió en Rawson, en inmediaciones de calles Solares y Las Palmeras. Allí, efectivos intentaron entrevistar al conductor de un Fiat Siena rojo, pero el automovilista emprendió la fuga de manera temeraria.

Finalmente, el hombre fue identificado y sometido al correspondiente test de alcoholemia. El resultado fue de 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por otro lado, durante un procedimiento realizado en Chimbas, los agentes detuvieron la marcha de una motocicleta Appia 110 cc. El conductor se encontraba visiblemente nervioso y no contaba con la documentación del rodado.

Al revisar la moto, los policías detectaron que los números identificatorios del motor se encontraban desbastados. Ante esta situación se dio intervención a la fiscalía, que ordenó el secuestro preventivo del vehículo y el inicio de las actuaciones correspondientes.

Desde la D-7 recordaron que para circular es obligatorio contar con licencia de conducir vigente, cédula del automotor y comprobante de seguro. Los vehículos también deben disponer de matafuego y balizas reglamentarias, mientras que los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero.

En cuanto a las motocicletas, tanto el conductor como el acompañante deben utilizar casco. La Policía también recordó que circular con escapes libres o modificados constituye una infracción y puede derivar en la retención y radiación del vehículo.