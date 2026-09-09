En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, este jueves 10 de septiembre se llevará adelante en San Juan una jornada de reflexión, acompañamiento y concientización bajo el nombre de la “Misa de la Esperanza”.

La propuesta busca recordar a quienes murieron víctimas del suicidio y brindar un espacio de fortaleza y consuelo para sus familiares, amigos y seres queridos.

La actividad tendrá lugar en la Iglesia Catedral y contará con dos momentos centrales durante la jornada. El primer encuentro será a las 20 horas, cuando se celebre la Misa de la Esperanza en la Catedral.

La ceremonia estará dedicada al eterno descanso de las personas fallecidas a causa del suicidio y al acompañamiento de quienes atraviesan el dolor de una pérdida de estas características.

A las 20.45, una vez finalizada la misa, se realizará en el mismo lugar una charla de prevención y reconocimiento de alarmas. El objetivo será brindar herramientas para identificar posibles señales de alerta y reforzar la importancia de hablar y acompañar a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento.

La actividad es impulsada por FUNCA, bajo el lema “Constancia y Acción”, y plantea la necesidad de construir una sociedad más empática y solidaria.

La propuesta invita a la comunidad a participar de este espacio de reflexión y acompañamiento, con un mensaje central: “Juntos podemos construir una sociedad más empática y solidaria”.