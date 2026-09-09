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Convocan a participar de la Misa de la Esperanza por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio
POR REDACCIÓN
En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, este jueves 10 de septiembre se llevará adelante en San Juan una jornada de reflexión, acompañamiento y concientización bajo el nombre de la “Misa de la Esperanza”.
La propuesta busca recordar a quienes murieron víctimas del suicidio y brindar un espacio de fortaleza y consuelo para sus familiares, amigos y seres queridos.
La actividad tendrá lugar en la Iglesia Catedral y contará con dos momentos centrales durante la jornada. El primer encuentro será a las 20 horas, cuando se celebre la Misa de la Esperanza en la Catedral.
La ceremonia estará dedicada al eterno descanso de las personas fallecidas a causa del suicidio y al acompañamiento de quienes atraviesan el dolor de una pérdida de estas características.
A las 20.45, una vez finalizada la misa, se realizará en el mismo lugar una charla de prevención y reconocimiento de alarmas. El objetivo será brindar herramientas para identificar posibles señales de alerta y reforzar la importancia de hablar y acompañar a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento.
La actividad es impulsada por FUNCA, bajo el lema “Constancia y Acción”, y plantea la necesidad de construir una sociedad más empática y solidaria.
La propuesta invita a la comunidad a participar de este espacio de reflexión y acompañamiento, con un mensaje central: “Juntos podemos construir una sociedad más empática y solidaria”.