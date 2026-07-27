Convocan a secundarios de San Juan a la Olimpíada de Energía y Ambiente

Los estudiantes sanjuaninos fueron oficialmente convocados a participar de la 31° Olimpíada de Energía y Ambiente, un certamen escolar de alcance nacional que busca premiar el conocimiento técnico y la conciencia ambiental de los jóvenes de todo el país.

La propuesta está dirigida a alumnos regulares de nivel secundario de colegios tanto públicos como privados de la provincia. La competencia no solo reconoce el desempeño de los tres mejores estudiantes del país, sino que también otorga distinciones a los docentes tutores y a las instituciones educativas que representan.

Este encuentro académico fue declarado "De interés educativo" por el Ministerio de Educación de la Nación y por diversos ministerios provinciales, consolidándose como una plataforma fundamental para la formación de las futuras generaciones.

San Juan y la transición energética

La olimpíada cobra un significado especial para los alumnos de San Juan, una provincia que se ha posicionado como líder en la generación de energía solar en la Argentina. De hecho, en el territorio local se concentra cerca del 46% de los parques solares en operación del país y se genera más del 30% de la energía fotovoltaica nacional.

Al mismo tiempo, la provincia atraviesa un escenario complejo respecto al recurso hídrico, donde las centrales hidroeléctricas locales vienen operando a menos del 50% de su capacidad nominal debido a la sequía. Esto vuelve imprescindible comprender los desafíos de la matriz energética actual y el desarrollo de fuentes renovables y no renovables.

Durante las distintas instancias del concurso, los participantes deberán indagar sobre generación eléctrica, escenarios previstos para las próximas décadas y el impacto ambiental de la energía. Asimismo, se abordará el cambio climático, los acuerdos internacionales y las pautas para el uso eficiente del recurso.

Requisitos e inscripción

El certamen, convocado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), consta de tres instancias eliminatorias graduales hasta alcanzar la gran definición (local, zonal, regional y final). Para acompañar el proceso de estudio, la organización pone a disposición la bibliografía recomendada y el temario completo de investigación.

Los interesados en formar parte de esta olimpíada tienen tiempo de anotarse hasta el 31 de julio de 2026. El proceso de inscripción es gratuito y se realiza de manera digital.

Tanto los detalles de la competencia como el formulario de registro y las vías de contacto institucional están disponibles a través del sitio web oficial de la Olimpíada IAPG.