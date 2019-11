Convocan a una marcha para exigir la renuncia de un intendente catamarqueño acusado de abuso

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Organizaciones feministas de Catamarca convocaron a una marcha para mañana, a las 18, para exigir la renuncia del intendente reelecto de la localidad de Puerta de Corral Quemado, el radical Enrique Aybar, quien está acusado e imputado de abusar sexualmente a una menor de edad en 2010, cuando era docente.



“El viernes 8 de noviembre marchamos y exigimos la renuncia del Intendente Aybar”, indicó el comunicado emitido desde el Observatorio Feminista de Catamarca.



En otras líneas del documento, las organizaciones denunciaron "la impunidad con la que Enrique Aybar se maneja en los pueblos de Belén, con un historial de más de 30 años de abusos y violaciones a niñas y adolescentes".



Asimismo, repudiaron "la complicidad del Estado provincial y nacional; la complicidad del poder político, de los fiscales y toda la ‘justicia’ catamarqueña y la complicidad del Partido 'Frente Juntos Por el Cambio' por el cual fue reelecto intendente de Puerta de Corral Quemado, Belén”.



Aybar, reelecto por el Frente Juntos por El Cambio en los comicios del 27 de octubre, iba a ser juzgado desde el 3 de septiembre por la Cámara Penal 3, por el delito de “abuso sexual simple agravado por la guarda en calidad de autor”, en perjuicio de una menor de edad, pero una presentación de su defensa la justicia decidió suspender el debate.



En aquel caso, el jefe comunal estaba imputado por el abuso contra la adolescente que era alumna suya en una escuela donde llegó a ser director en esa comuna.



Por su parte, la delegada del INADI en Catamarca, María Luisa Moreno, dijo hoy a la prensa que la de mañana será “una marcha a cual debemos adherir como sociedad y debemos estar presente, porque no puede ser que el poder político de alguna forma retarse los tiempos en la justicia”.



Moreno afirmó que “debiera haber alguna instancia legislativa donde personas que tengan una imputación o un procesamiento por violencia de género o por abuso sexual deban dar un paso al costado hasta tanto la justicia pueda tener una definición”.



El abogado catamarqueño Fernando Contrera, recordó a la prensa catamarqueña que el caso que llegó a juicio no es el único presentado contra el intendente dado que él patrocina a otra mujer que lo denunció "por hechos que han sucedido en octubre de 1985, cuando Aybar era maestro" en un pueblo de la comuna.



"Es la misma modalidad comisiva que el caso que llegó a juicio. Con la misma preeminencia con la que siempre actuó, porque él era maestro, después director y después fue intendente. Entonces él manejaba todas las influencias y presionaba a las víctimas para que no accionaran en su contra, por eso nadie lo denunciaba. Ostentando el poder político y la posición de preeminencia, les decía que nadie les iba a creer, las hostigaba y las amenazaba”, explicó al portal Canal Abierto.