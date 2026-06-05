La muerte de Carlos "Indio" Solari generó una conmoción inmediata entre miles de seguidores que, en cuestión de horas, comenzaron a organizar distintos homenajes en todo el país. La convocatoria más importante tendrá lugar en Plaza de Mayo, donde los fanáticos realizarán una "misa ricotera" para despedir a quien fue una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

La concentración fue impulsada a través de redes sociales y grupos de seguidores que históricamente acompañaron la trayectoria del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La idea es replicar el espíritu de comunión colectiva que caracterizó a los recitales del músico durante décadas y compartir canciones, banderas, recuerdos y mensajes en su honor.

Plaza de Mayo no fue elegida al azar. El lugar mantiene una fuerte carga simbólica para buena parte del universo ricotero y del propio Indio, quien en distintas oportunidades respaldó convocatorias populares y participó con mensajes públicos vinculados a actividades realizadas en ese espacio emblemático de la Ciudad de Buenos Aires.

La despedida se producirá pocas horas después de que se conociera el fallecimiento del artista en su casa de Parque Leloir, donde residía junto a su familia. Solari tenía 77 años y desde hacía años convivía con la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que había hecho público en 2016.

Para varias generaciones de argentinos, el Indio fue mucho más que un músico. Sus canciones, sus letras y el fenómeno social que construyó alrededor de Los Redondos y posteriormente de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado lo transformaron en un ícono cultural con una convocatoria pocas veces vista en la historia de la música nacional.

Los organizadores esperan una asistencia masiva de seguidores provenientes de distintos puntos del país. Como ocurrió en cada una de las históricas "misas ricoteras", la despedida promete convertirse en un encuentro cargado de emoción, donde miles de personas buscarán darle el último adiós a un artista que marcó la vida de generaciones enteras.