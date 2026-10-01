La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) abrió una convocatoria para quienes quieran sumarse como voluntarios durante la visita del papa León XIV a la Argentina. La propuesta contempla actividades en tres sedes: Buenos Aires, Córdoba y Luján.

En ese marco, este jueves 1 de octubre a las 19.30 se realizará una charla informativa destinada a quienes estén interesados en participar del voluntariado. El encuentro tendrá una duración estimada de 30 minutos y permitirá conocer detalles de la convocatoria y despejar dudas.

La reunión se desarrollará de manera virtual a través de Zoom. Para participar, se debe ingresar a la sala correspondiente con el ID 814 8447 8426 y el código de acceso “lujan”, escrito en minúscula y sin tilde.

La convocatoria está abierta a todas las personas interesadas en conocer las tareas y posibilidades de participación durante las actividades previstas por la visita papal.

También se podrá seguir por YouTube

La charla informativa también será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Conferencia Episcopal Argentina, por lo que quienes no puedan ingresar a la reunión de Zoom podrán seguir la actividad mediante esa plataforma. https://www.youtube.com/@ConferenciaEpiscopalArgentina

La organización invitó a quienes estén interesados a participar de la charla y difundir la convocatoria entre otras personas que puedan sumarse al voluntariado. El encuentro permitirá conocer cómo será la organización en las tres sedes previstas: Buenos Aires, Córdoba y Luján.