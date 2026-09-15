Convocan en San Juan a reclamar contra los aumentos de Naturgy

Una concentración contra las tarifas de Naturgy se realizará este miércoles 16 de septiembre en la ciudad de San Juan. La convocatoria está prevista para las 11 horas en la Plaza 25 de Mayo, donde los participantes reclamarán tarifas justas y accesibles para las familias sanjuaninas.

La protesta fue difundida bajo la consigna “Basta de tarifas caras Naturgy”. El planteo central apunta a expresar el rechazo a los aumentos considerados abusivos en los servicios de gas y energía.

Reclamo por tarifas accesibles

De acuerdo con la convocatoria, la concentración tendrá como objetivo exigir que las tarifas de los servicios sean justas y accesibles para todas las familias de San Juan. Los organizadores plantearon la necesidad de expresar públicamente el reclamo frente al costo de los servicios.

“Nos reunimos para exigir tarifas justas y accesibles para todas las familias de San Juan”, señala la convocatoria difundida para la jornada. La actividad tendrá como punto de encuentro la Plaza 25 de Mayo.

El rechazo a los aumentos

La protesta también estará centrada en el rechazo a los incrementos aplicados a los servicios de gas y energía. Bajo la consigna “Decimos NO a los aumentos abusivos en los servicios de gas y energía”, la convocatoria busca reunir a quienes adhieran al reclamo.

La concentración se realizará este miércoles 16 de septiembre a las 11 horas. El lugar elegido para la manifestación es la Plaza 25 de Mayo, en San Juan.

De esta manera, la convocatoria plantea llevar a un espacio público el reclamo por el costo de las tarifas. El pedido está dirigido a garantizar valores que, según expresaron los convocantes, sean justos y accesibles para las familias sanjuaninas.