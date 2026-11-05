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Cookies con chips de chocolate y Rocklets, una receta fácil e irresistible
POR REDACCIÓN
Las cookies con chips de chocolate fueron las protagonistas de una nueva edición de Yo Cocino, el segmento gastronómico del programa Yo Te Invito, que se emite por HUARPE TV (TDA 19.2 o Kick.com). En esta oportunidad, Angélica Beatrice, del emprendimiento Gotitas de Cielo, compartió una receta fácil y deliciosa, ideal para acompañar el desayuno o la merienda.
Durante el programa, la emprendedora enseñó a preparar cookies estilo Nueva York con chips de chocolate blanco y negro, además de una versión decorada con Rocklets. La preparación se destacó por su textura crocante por fuera, suave por dentro y con abundante chocolate en cada bocado.
Los ingredientes
Para realizar esta receta, Beatrice utilizó ingredientes fáciles de conseguir y explicó que algunos pueden reemplazarse según los gustos de cada persona.
- 250 gramos de manteca.
- 300 gramos de azúcar.
- 2 huevos.
- Esencia de vainilla a gusto.
- Entre 400 y 450 gramos de harina 0000.
- 1 cucharada de polvo de hornear.
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio.
- Entre 250 y 300 gramos de chips de chocolate blanco y negro, Rocklets, nueces o frutos secos.
El paso a paso para conseguir unas cookies perfectas
El primer paso consiste en colocar la manteca a temperatura ambiente en un recipiente y batirla hasta alcanzar el punto pomada, es decir, una consistencia blanda y cremosa. Luego, se incorporan los 300 gramos de azúcar y se continúa batiendo hasta integrar ambos ingredientes.
A continuación, se agregan los dos huevos, preferentemente a temperatura ambiente, junto con la esencia de vainilla. Una vez integrada la mezcla, se incorporan progresivamente la harina 0000, el polvo de hornear y el bicarbonato de sodio.
Con la masa formada, se añaden los chips de chocolate blanco y negro. Beatrice explicó que también se pueden utilizar Rocklets, nueces u otros frutos secos para darle un toque diferente.
Uno de los secretos de la cocinera está en el tipo de azúcar. Las tradicionales cookies estilo New York suelen prepararse con azúcar morena, rubia o mascabo, que ayuda a conseguir una textura crocante por fuera y húmeda por dentro. Sin embargo, durante el programa utilizó azúcar blanca y obtuvo un excelente resultado.
El secreto del horneado y la decoración
Antes de llevar las cookies al horno, Beatrice recomendó dejar reposar la masa en la heladera entre 8 y 10 minutos para que la manteca recupere consistencia y facilite el armado.
Luego, con ayuda de dos cucharas, se forman pequeñas porciones y se distribuyen sobre una placa, dejando espacio entre ellas. No es necesario enmantecar ni enharinar la superficie, debido a la cantidad de manteca de la preparación.
Las cookies se llevan a horno precalentado, a una temperatura de entre 160 °C y 180 °C, durante aproximadamente 10 a 12 minutos, según el tamaño y las características del horno.
Una vez retiradas, se pueden decorar con chips de chocolate adicionales o Rocklets para lograr una presentación más colorida y tentadora.